佛州幸運兒預言「我會再中獎」連續刮中2次100萬

佛州女子2個月內連中2次100萬。（示意圖，路透）

美國一名女子去年11月幸運刮中100萬美元大獎，她前去領獎時和彩券公司人員玩笑，表示自己會「再次中獎」，結果竟一語成讖，時隔2個月後又抱回100萬美元大獎，成為716億分之1的幸運兒，神預言令許多網友驚呆，也對她的好運羨慕不已。

《每日星報》報導，佛羅里達州（Florida）奧蘭多（Orlando）女子莫里斯（Altovise Morris）去年11月在當地7-11購買500X THE CASH Scratch-Off彩券時，幸運獲得100萬美元，當時樂不可支的她在領獎時開玩笑說道「我會回來的」，並用這筆錢為自己買了房子，結果今年1月在Sunoco賣場購買另一款50美元的遊戲後，果真又中了1次同樣的獎項。

總計2筆獎金合計164萬美元，稅後金額約82萬美元，莫里斯購買彩券的商店也獲得2千美元（約6.1萬新台幣）獎金。她驚訝表示，「我買了新房子後，在克萊蒙（Clermont）一家Sunoco賣場停了下来，然後奇蹟又發生了，我仍然不敢相信。」

根據佛州 彩券，500X THE CASH遊戲的最高獎金為2500萬美元（約7.6億新台幣），提供一夕致富的最佳機會，玩家有267739分之1的機率贏得100萬美元。然而，連續中獎2次的機會更渺茫，只有716億分之1的機率。

然而，莫里斯竟非首位連續中獎2次的人；早在1985年，新澤西州 （New Jersey）的便利店員工伊芙琳（Evelyn Adams）先是中了390萬美元後，4個月後又中了140萬美元。不幸的是，伊芙琳因賭博成癮和糟糕的商業決策，在2012年前就敗光所有獎金。

另外，來自印第安納州（Indiana）的羅伯特（Robert Hamilton）2014 年也曾連續贏得2次100萬，他用這筆錢還清債務、投資 生意、買房，並為父親買了一台車。

秒變富翁！女預言「我會再中獎」 連續刮中2次3千萬

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