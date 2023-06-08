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iOS 17新功能「到家自動回報」 網：恐遭濫用虐待伴侶

聯合新聞網／ 即時報導
iOS 17的安全回報（Check in）功能讓用戶回報是否安全到家。（截自YouTube）
iOS 17的安全回報（Check in）功能讓用戶回報是否安全到家。（截自YouTube）

Apple 近期舉辦WWDC 2023 全球開發者大會，不只推出眾所矚目的擴增實境（AR）頭戴裝置「Apple Vision Pro」，也宣布將有五大作業系統更新。其中針對iPhone 推出的iOS 17 作業系統中有一項iMessage安全回報（Check in）功能，引發網友熱烈討論。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，iOS 17的安全回報（Check in）是跟iMessage的訊息功能結合，用戶能夠先在「訊息」設定到家時間，到家時只要點選check in對方便會收到用戶已安全抵達的訊息。

如果用戶沒有在時間內到家，用戶所設定的聯絡人就會收到系統自動發送的資訊，可以得知用戶的所在位置、手機電量和電信服務狀態。

這項功能讓用戶能夠及時讓家人朋友得知自己的安全狀況，有不少人都認為十分貼心。有網友就說之前搭計程車下車後忘記報備，讓男友擔心，有了這個以後就不怕忘記報備了。

不過也有不少網友擔心這項功能可能會被拿來濫用，甚至成為伴侶虐待、控制另一半的工具。女權組織「澳洲白絲帶協會」（White Ribbon Australia）會長艾倫．波爾（Allan Ball）受訪時表示，科技進步反而可能造成更多虐待案例。雖然Apple這項功能是要讓親友確保用戶的安全，但也可能被用來追蹤受虐者的位置，反而助紂為虐。

Apple 澳洲 iOS

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