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加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師

中央社／舊金山7日電
奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）
奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

畢業季來臨，加州孟加拉裔14歲男孩奎茲（Kairan Quazi）取得聖克拉拉大學計算機科學與工程學士學位，創下該校172年來的紀錄，之後他將加入SpaceX，成為公司年紀最小的軟體工程師。

「我很興奮即將要迎接人生新頁。」加州聖克拉拉大學（Santa Clara University）應屆畢業奎茲接受東灣時報（East Bay Times）採訪，表達對未來生活的期待。

奎茲9歲跳級上社區大學時就曾引發媒體關注，在舊金山灣區小有知名度。

他的母親茱莉亞（Jullia Quazi）說，自奎茲出生幾個月之後，她就發現兒子對吸取新知充滿熱情，如果讀書給他聽突然停下來，他就會鬧脾氣，必須播放「全國公共電台」（NPR）才能安撫他的情緒。

2歲時，奎茲就能說出完整句子，醫生告訴茱莉亞，奎茲智力和情商都超出同齡，建議讓他提早入學，不過才第一天上學，老師就反映異常狀況。

當時，阿拉伯之春起義，浪潮席捲全球，2歲的奎茲在課堂上站起來說，「學校真是無聊」，接著竟帶動同學在教室遊行，高喊「自由埃及、民主就是現在」，讓他們都很傻眼。

5歲上幼稚園時，奎茲在休息時間告訴班上小朋友說，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）使用化學武器，當場把大家嚇哭。

由於奎茲的學習能力異於常人，10歲時，兒科醫生建議茱莉亞讓兒子快點上大學，不然會後悔。茱莉亞向學校提出讓兒子先從3年級跳級到9年級，學校顧慮到他心智尚未成熟及其他高年級同學自尊心拒絕，她於是打遍各大學的電話，最終才得到拉斯波西塔社區大學（Las Positas College）的回覆。

為獲得正式學士學位，奎茲2020年申請進入聖克拉拉大學，他的同學蘭德爾曼（Jordan Randleman）回憶，剛開始覺得「這傢伙好矮」，後來才意識到兩人年齡相差9歲，除了奎茲不參加派對也不喝酒外，其他地方跟同齡的人並沒有太大差別。

奎茲就讀的計算機科學與工程系，副教授艾默（Ahmed Amer）說，奎茲因為年齡的關係，有時並未受到他人認真看待，但他總能提出有見解的問題。

聖克拉拉大學於官網寫道，奎茲求學時也參與很多課外活動，還在英特爾實驗室（Intel Lab）實習3年半，並在今年2月接獲3間科技公司正職錄取。

奎茲說，他整年向各公司投遞履歷，一共被拒絕了95次，最後才獲得3份正職工作機會。他決定先加入美國太空探索科技公司（SpaceX），但之後還是會想攻讀博士。之後，奎茲將與茱莉亞搬去華盛頓州生活。

根據求職網站Zippia，SpaceX的求職錄取率僅有0.2%，奎茲也再次寫下紀錄，成為該公司最年輕的軟體工程師。

SpaceX 加州 遊行

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