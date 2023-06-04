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外型被說看起來像便便……愛丁堡旅館建築變新景點

編譯季晶晶／即時報導
愛丁堡一家建築設計靈感是綵帶的新旅館，外型引發討論。(取材自W Hotel Edinburgh官網)
愛丁堡一家建築設計靈感是綵帶的新旅館，外型引發討論。(取材自W Hotel Edinburgh官網)

蘇格蘭首府愛丁堡的旅遊旺季即將來臨，最新的旅遊景點是該市東北角一家全新的旅館，建築設計靈感原本是盤繞而上的絲帶，但許多人一眼望去，最先想到的是網路交流表情符號裡的那一坨便便。

華爾街日報報導，遠自美國西雅圖飛來的旅客華森說：「我人在這裡了，一家要來看看。」從她站的地方往南看是愛丁堡的城牆和中世紀街道，北邊則是這座因為有時候會曬到太陽而被當地人稱做「金燦燦糞塊」的建築。華森表示，她不明白為什麼蓋成那樣，她身邊的遊客使用各種語言討論，全摻雜了emoji（表情符號）的音。

這座建築是很快就要開業的W飯店，10億美元購物開發案的其中一部分，旅客11月可以開始入住。由倫敦Jestico + Whiles負責設計，絲帶形狀是為了象徵每年夏天席捲愛丁堡的節慶精神。

餐廳評論人士Jay Rayner寫到附近一家泰國餐館的評論時提及此事說，「一旦知道那個青銅線圈類似便便表情符號，就再難想到別的東西了」。

這座建築自2020年出現在愛丁堡天際線就備受討論。一個專門討論醜陃設計的特帳號進行民調，公認它是當年度最糟建築設計。一份獲2000多人連署的請願書，嘲諷要求再為該建築加上一對眼睛。

世上其實還有其他看起來與便便表情符號也很神似的建築設計，包括亞馬遜公司提議在美國維吉尼亞州阿靈頓興建、創辦人貝佐斯稱之為「螺旋」的第二總部HQ2。Philippe Sarch將朝日啤酒東京總部頂端設計得像是啤酒上面的泡沫頭，但據說會引發較令人作噁的聯想。

愛丁堡的這家旅館並非全無仰慕者，有人認為這可以讓該市不那麼沉悶。愛丁堡大學當代視覺文化教授Richard J. Williams就說，這家一點也不古色古香的新旅館有助扭轉城市氣氛。

與愛丁堡新旅館一樣，亞馬遜第二總部的外型設計也招致批評。(取材自Amazon官網...
與愛丁堡新旅館一樣，亞馬遜第二總部的外型設計也招致批評。(取材自Amazon官網)

旅館 維吉尼亞州 華爾街

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