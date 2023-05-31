「玩具巨鱷」從20層樓墜落 靠近竟動了 住戶嚇傻報警

有住戶看到一條1米長的鱷魚竟從20幾層樓高空墜落，本來以為是玩具鱷魚，近看發現會動才驚覺是活生生的鱷魚，嚇得住戶立刻報警處理，結果報警後竟抖出驚人真相。（取材自微博）

廣東一棟社區大樓日前驚傳離奇事件，有住戶看到一條1米長的鱷魚竟從20幾層樓高空墜落，本來以為是玩具鱷魚，近看發現會動才驚覺是活生生的鱷魚，嚇得住戶立刻報警處理，結果報警後竟抖出驚人真相。

媒體報導，中國廣東省深圳市一棟社區大樓於29日驚傳一件離奇事故，有住戶目擊一條長達1米的巨鱷從20幾層樓高的地方墜落，剛好掉在一家美容院的大門口，不少民眾都被嚇壞跑出來看，起初住戶們都以為只是鱷魚填充玩偶掉到地上，但靠近看發現這隻鱷魚竟然在掙扎，才發現這是一隻活生生的巨鱷，嚇得立刻報警處理。

社區管理員調閱大樓監視錄影器揭開驚人真相，原來這隻鱷魚是住在20幾樓的一名劉姓屋主所飼養的，而且這隻鱷魚被當作寵物飼養已經長達10幾年的時間。劉姓屋主表示，這隻鱷魚其實是食用鱷魚，只是他買來當寵物鱷魚養，日前他們全家都不在家，鱷魚本來在家好好的不知為何就破壞籠舍逃走，就這樣砸到地上。

目前墜落在一樓的巨鱷因從高處墜落傷勢相當嚴重，被發現的時候已經昏厥奄奄一息，由於社區不允許飼養兇猛動物，這隻重傷的鱷魚已經交由鱷魚養殖場的員工接走照顧。不少住戶事後接受媒體採訪都表示完全不知道這麼多年來竟有人偷偷養鱷魚，也很困惑當年運送這條巨鱷過來的時候怎麼連管委會都不知道。