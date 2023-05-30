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飛機降落時想尿尿被禁止 醉男大鬧機艙 就地「掏出來解放」

聯合新聞網／ 即時報導
英國一名男子因飛機正在降落，但酒醉的約翰遜大鬧機艙，更直接在機艙走到直接掏起褲檔「解放」。圖為示意圖。(ingimage)
英國一名男子因飛機正在降落，但酒醉的約翰遜大鬧機艙，更直接在機艙走到直接掏起褲檔「解放」。圖為示意圖。(ingimage)

英國一名39歲男子約翰遜（Lloyd Johnson）日前搭乘飛機時想上廁所，但飛機已啟動降落程序，酒醉的約翰遜實在「憋不住」，於是大鬧機艙，更直接打起褲檔「就地解放」，空服員在勸阻未果後，馬上通知塔台請求警方待命。飛機降落後，約翰遜隨即被警方逮捕。

根據《每日星報》報導，英國39歲男子約翰遜於今年1月26日，搭乘阿聯酋航空班機從杜拜回到英國曼徹斯市（City of Manchester），飛機在進行降落程序時，約翰遜因為「憋不住了」要求想上廁所，但是按照規定，乘客不能在飛機降落時離開座位，結果喝醉酒的約翰遜開始大鬧機艙，不斷失控咆哮。

空服員上前安撫約翰遜，告知「所有乘客都必須待在座位上」，但約翰遜仍然堅持起身，更直接在艙內走道上小便，讓機艙裡的空服員忙著向其他乘客道歉，並立刻將附近的乘客更換到其他位置，同時通知塔台，請求警方待命。

飛機降落之後，約翰遜立即遭到警方逮捕，約翰遜稱自己酒醉，當時腦袋不清醒，不知道自己在飛機上做出「驚人之舉」，但法院仍判處約翰遜進行12個月的社區勞動，還有80個小時的義工服務，同時還被勒令支付510英鎊（約630美元）的庭審費用。

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