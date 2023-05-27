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沒黑眼圈的熊貓長什麼樣？四川首次拍到「白色熊貓」正面照

中國新聞組／即時報導
四川臥龍國家級自然保護區管理局近日首度公布全球唯一的白色貓熊正面照。（取自中新網）
四川臥龍國家級自然保護區管理局近日首度公布全球唯一的白色貓熊正面照。（取自中新網）

沒有黑眼圈的熊貓長什麼樣子？中國四川臥龍國家級自然保護區管理局27日發布目前監測到的全球唯一白色大熊貓的系列照片和影像。

據光明網報導，2019年4月，四川臥龍國家級自然保護區一部裝設在海拔2,000公尺左右的野外紅外觸發相機，首次拍攝到一隻白色熊貓的側影，這是迄今發現的唯一白色熊貓。

保護區為此開展專項監測，目前已收集到近1,000份有效監測數據。四川臥龍白色大熊貓保護研究項目執行人譚迎春說，「我們多次研判路線、布設和調整紅外相機位點，通過四年的監測，基本掌握了這隻白色大熊貓的活動規律。」

在27日公布的系列照片和影片中，首次出現了白色熊貓的正面照。報導形容，「在它又圓又白的臉上，淡粉色的眼睛加上粉色眼眶顯得炯炯有神，沒有黑眼圈，仿佛一隻愛早睡早起的大熊貓；眼睛周圍凸起的一圈白毛，視覺上有放大眼睛的效果」。

北京大學生命科學學院研究員李晟表示，白化現象在脊椎動物各類群中廣泛存在，通常是由於動物個體基因突變，使得體內色素合成受阻，在外部形態上呈現白色、金白色或淺金色。這個白化基因是否會在當地熊貓種群中進一步傳遞下去，還需要通過持續的野外監測來進行觀察和探究。

北京

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