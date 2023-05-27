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章魚也會做噩夢 睡到一半瘋狂舞動噴墨 不久後離奇死亡

聯合新聞網／即時報導
有隻雄性章魚在安穩睡眠中突然出現奇怪的行為，甚至使出「防禦機制」噴射出墨水。研究團隊推測，章魚這種反常行為或許是因為「做噩夢」了。（取材自YouTube）
有隻雄性章魚在安穩睡眠中突然出現奇怪的行為，甚至使出「防禦機制」噴射出墨水。研究團隊推測，章魚這種反常行為或許是因為「做噩夢」了。（取材自YouTube）

章魚是種相當聰明的生物，智商和6、7歲小孩相等，牠們的精神世界一直是科學家致力研究的領域。而紐約「洛克菲勒大學」（Rockefeller University）最近就在實驗室中觀察到，有隻雄性章魚在安穩睡眠中突然出現奇怪的行為，不僅會「驚醒」並四處亂跳，甚至還使出「防禦機制」噴射出墨水。研究團隊推測，章魚這種反常行為或許是因為「做噩夢」了。

綜合外媒報導，研究團隊拍攝到4段影片，記錄下這隻名叫「卡斯提洛」（Costello）的雄性章魚有天正平靜地睡覺時，沒想到突然瘋狂揮舞著腕足、還向水中噴射出大量黑色墨水，模樣看起來就像是被什麼東西嚇到一樣，沒過多久又恢復平靜重新入睡，讓科學家看了都一頭霧水。

據研究團隊表示，儘管多年來學術界已經對章魚和其他頭足類動物進行了許多深入研究，但牠們身上還是有很多「待解之謎」是人類至今都搞不懂的。「佛蒙特大學」（The University of Vermont）博士後研究員「拉莫斯」 （Eric Angel Ramos）推測，卡斯提洛這個行為應該是對消極的情景記憶做出反應，也有可能代表一種睡眠障礙，不過章魚在事件發生不久後即死亡，不排除衰老也是其中一個原因。

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