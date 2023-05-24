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40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

聯合新聞網／即時報導
美國辣模瑪莉索在自家社區游泳池戲水，事後卻被房東認為行為不當要趕她走。（影片截圖）
美國辣模瑪莉索在自家社區游泳池戲水，事後卻被房東認為行為不當要趕她走。（影片截圖）

美國辣模瑪莉索（Marisol Yotta）日前在自家私人社區游泳時，被房東要求搬家，而且還跟她講社區已經不再歡迎她，突如其來的狀況，令瑪莉索相當錯愕難以接受，完全不曉得自己做錯了什麼事。

據太陽報報導，瑪莉索因擁有40DDD巨乳讓她獲得不少外界關注眼光，但可能也因此惹來一些爭議。最近她在佛羅里達豪宅社區游泳池的畫面因為太過清涼，不僅泳衣完全濕透，身體的輪廓也因為被水沾溼而若隱若現。

然而，就在她清涼照曝光後不久，五周後，房東就告知她在游泳池的行為「不恰當」，所以社區不再歡迎她，而拒絕她後續的租約要求，並叫她趕快搬走，房東的態度也讓她相當氣憤。

瑪莉索表示，她是在一大早七時前往游泳，當時現場根本沒人，更不用說會影響到其他住戶，而且她也沒有收到抗議。至於房東僅憑她上傳在Instagram上的游泳池自拍影片就要把她趕走，她認為這完全是歧視，她也將事件經過上傳要粉絲們評評理。

網友們看到瑪莉索的遭遇也紛紛為她抱不平，有人建議她應該要請律師處理，還有人開玩笑表示「歡迎妳來我的社區泳池這樣穿」、「遠離那些人妳會過得更好，沒有人會希望戲劇化的突發狀況發生在自己身上」、「他們只是覺得妳太性感漂亮了」、「他們到底有什麼問題？」

游泳 房東 歧視

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