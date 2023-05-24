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麻州父子十年間中逾1.4萬張樂透彩券 詐600萬元下場慘了

編譯徐榆涵／即時報導
麻薩諸塞州一對父子，過去十年內兌領逾2000萬樂透獎金，並規避稅金逾600萬美元，兩人去年底遭到起訴，22日遭波士頓法院判刑，兩人刑期總計近10年。(影片截圖)
麻薩諸塞州一對父子，過去十年內兌領逾2000萬樂透獎金，並規避稅金逾600萬美元，兩人去年底遭到起訴，22日遭波士頓法院判刑，兩人刑期總計近10年。(影片截圖)

麻薩諸塞州一對父子，過去十年內兌領逾2000萬樂透獎金，並規避稅金逾600萬美元，兩人去年底遭到起訴，22日遭波士頓法院判刑，兩人刑期總計近10年。

綜合CNN、Mass Live媒體報導，麻州地區檢察官辦公室22日在記者會上表示，63歲的阿里（Ali Jaafar）與29歲的尤賽夫（Yousef Jaafar），各被判刑5年與4年多。此外，還被勒令支付超過600萬美元的賠償金，並沒收他們從該計劃中獲得的利潤。

兩人去年12月被判一項共謀詐騙國稅局罪、一項共謀洗錢罪和一項虛假報稅罪。

檢方指出，這是一起精心設計的稅務詐欺案，在十年時間裡，這對父子欺騙了麻州樂透委員會和美國國稅局，並將數百萬納稅人來之不易的錢收入囊中。被告合作招募更多同謀，將樂透騙局傳遍麻州，透過反覆欺騙政府官員以避免被發現。

阿里的另一個兒子穆罕默德（Mohamed Jaafar)）也涉案，他已於去年11月認罪，將於7月被判刑。他們遊說麻州各地樂透彩中獎人不要向麻州彩券委員會兌獎，打著「避稅服務」的名號，以八折左右的金額買下中獎彩票兌獎，並透過逃漏稅方式獲取高額退稅

將近十年間，父子三人兌換逾1萬4000張中獎彩券，中獎金額將近2100萬美元，再以各種手法逃漏稅超過600萬美元，例如謊報賭博損失獲退稅超過120萬美元。

檢方在法庭結辯時直言，「這不是幸運，這是詐騙，這三人出身同一家庭、住在同一個屋簷下，卻中了上萬張樂透彩券，沒人能這麼幸運。」

麻州 退稅 詐騙

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