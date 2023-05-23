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為奧運異地訓練 烏克蘭水上芭蕾姊妹花痛捨家鄉親人

中央社／蒙貝列21日綜合外電報導
烏克蘭水上芭蕾名將弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）和瑪莉娜（Maryna Aleksiiva）離鄉背井，心繫遠在家鄉的親人，卻不曾放棄想在巴黎奧運奪牌的夢想。圖為她們5日在法國比賽。（Getty Images）
烏克蘭水上芭蕾名將弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）和瑪莉娜（Maryna Aleksiiva）離鄉背井，心繫遠在家鄉的親人，卻不曾放棄想在巴黎奧運奪牌的夢想。圖為她們5日在法國比賽。（Getty Images）

烏克蘭水上芭蕾名將弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）和瑪莉娜（Maryna Aleksiiva）離鄉背井，心繫遠在家鄉的親人，卻不曾放棄想在巴黎奧運奪牌的夢想。

法新社報導，去年俄羅斯人入侵烏克蘭時，這對曾在東京奧運勇奪銅牌的21歲姐妹花正在訓練期間。

戰爭開打後，兩人逃離遭俄國飛彈轟炸的哈爾科夫（Kharkiv），在義大利待了6個月。現在她們可以在國際巡迴賽比賽間隔期間，回烏克蘭短暫停留。

她們最近一次參加的是本月在法國南部蒙貝列（Montpellier）舉行的世界杯賽事。

烏克蘭水上芭蕾名將弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）和瑪莉...
烏克蘭水上芭蕾名將弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）和瑪莉娜（Maryna Aleksiiva）離鄉背井，心繫遠在家鄉的親人，卻不曾放棄想在巴黎奧運奪牌的夢想。圖為她們5日在法國比賽。（Getty Images）

姊妹倆接受法新社採訪時坦承，家鄉的父母和其他家人不斷受到威脅，她們其實很難專注於訓練。

瑪莉娜說，「我有點擔心…」說著說著她聲音越來越小，弗拉季斯拉娃馬上扮演完美的搭檔角色，接棒說下去，「和親人分開對我們壓力很大，因為他們還在烏克蘭。昨天烏曼（Uman）和基輔發生爆炸，很多房屋毀了」。

「能在一起還是比較好，但我們得在比賽中展現我們的技術和勇氣，出國也是不得已。」

姊妹倆在蒙貝列贏得女子雙人自由自選項目冠軍後，將到西班牙、波蘭參賽，之後飛往日本福岡參加7月14日至30日的世界錦標賽。

經歷過在烏克蘭常常停電和一片漆黑的日子，對兩人而言，在法國訓練簡直就像在天堂一樣。

瑪莉娜說：「沒電，我們就沒辦法吹頭髮，現在好一點，因為天氣暖和，也有電了。」

「有時候我還會打開手機的手電筒，因為我老忘記我們已經有電了。」

俄國入侵烏克蘭後，俄羅斯及其盟友白俄羅斯的運動員基本上被禁止參加國際比賽，但國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）3月表示，只要這兩國選手不積極支持戰爭，即可以個人中立身分重返賽場。

本月稍早，烏克蘭柔道隊退出世界錦標賽，以抗議俄國選手參賽。

姐妹倆擔心類似的情況會導致烏克蘭抵制巴黎奧運。

先前烏克蘭運動員矢言，如果國際奧委會允許俄羅斯人參加2024巴黎奧運，他們就將抵制賽事。但先前響應這種立場的姐妹倆如今軟化了立場，建議烏克蘭政府應該改變這種不成文政策。

「或許我國得想辦法改變規定，讓我們能參加有俄國選手的比賽。」

「他們殺了人還可以參加，我們什麼都沒做卻不能去，這樣很蠢。」

烏克蘭 白俄羅斯 東京奧運

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