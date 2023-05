NBA／「甜瓜」安東尼退休 詹姆斯錄製祝福影片 ：我為你感到驕傲

傳奇球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)宣布退休 ,同梯戰友詹姆斯(LeBron James)第一時間發文祝福,湖人 球團也發布一部詹姆斯、戴維斯(LeBron James)及八村壘(Rui Hachimura)三人祝福安東尼的影片。

詹姆斯和安東尼進入聯盟前就是勁敵,同時在2003年進入聯盟,也共同為美國參加過多場國際賽,兩人培養深厚情誼,2021年終於在湖人隊相聚。詹姆斯在IG限時動態轉發安東尼引退影片並寫下,「你是如此一位傳奇,且不僅止於此,我的兄弟!祝賀這段了不起的旅程!」

詹姆斯則在影片中表示,「我可以坐在這說好幾個小時,我為你感到驕傲,我很幸運能成為你旅程中的一部分,你是我見過最偉大的球員之一。」

戴維斯19歲時披上美國隊戰袍出征倫敦奧運 ,最終和安東尼等球星聯手摘下金牌,他在影片中感謝安東尼,「你對比賽的影響力比你想像中的大,當我們一起加入奧運代表隊,你幫助我很多。我會想念在球場上看見你。」

八村壘則透露安東尼是自己的偶像,「你是我成長過程中最喜歡的球員,當我開始打籃球時,我經常看你打球。我在2K(遊戲)使用過你,我試圖複製你的動作和一切,感謝你的激勵,退休快樂,祝你做其他事有好運。」

“You’re one of the greatest players I’ve ever seen.”



LeBron, AD, and Rui share their congratulations to @carmeloanthony. pic.twitter.com/vfiU46TkJ0