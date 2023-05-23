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NBA／「甜瓜」安東尼退休 詹姆斯錄製祝福影片 ：我為你感到驕傲

聯合新聞網 / 即時報導
詹姆斯(左)、安東尼(右)。(美聯社)
詹姆斯(左)、安東尼(右)。(美聯社)

傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）宣布退休，同梯戰友詹姆斯（LeBron James）第一時間發文祝福，湖人球團也發布一部詹姆斯、戴維斯（LeBron James）及八村壘（Rui Hachimura）三人祝福安東尼的影片。

詹姆斯和安東尼進入聯盟前就是勁敵，同時在2003年進入聯盟，也共同為美國參加過多場國際賽，兩人培養深厚情誼，2021年終於在湖人隊相聚。詹姆斯在IG限時動態轉發安東尼引退影片並寫下，「你是如此一位傳奇，且不僅止於此，我的兄弟！祝賀這段了不起的旅程！」

詹姆斯則在影片中表示，「我可以坐在這說好幾個小時，我為你感到驕傲，我很幸運能成為你旅程中的一部分，你是我見過最偉大的球員之一。」

戴維斯19歲時披上美國隊戰袍出征倫敦奧運，最終和安東尼等球星聯手摘下金牌，他在影片中感謝安東尼，「你對比賽的影響力比你想像中的大，當我們一起加入奧運代表隊，你幫助我很多。我會想念在球場上看見你。」

八村壘則透露安東尼是自己的偶像，「你是我成長過程中最喜歡的球員，當我開始打籃球時，我經常看你打球。我在2K（遊戲）使用過你，我試圖複製你的動作和一切，感謝你的激勵，退休快樂，祝你做其他事有好運。」

退休 奧運 湖人

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