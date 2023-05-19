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手機常自動解鎖恐遭駭 這4款機型風險最高 蘋果、三星入列

聯合新聞網／ 即時報導
手機常常會自動解鎖嗎？根據報導指出，這可能是遭駭的警訊。（圖源：ingimage）
手機常常會自動解鎖嗎？根據報導指出，這可能是遭駭的警訊。（圖源：ingimage）

你的手機 最近常會「自動解鎖」嗎？這恐怕代表手機已經被有心人士入侵。根據一則報告指出，近日發現一種名為「GhostTouch」的駭客 攻擊方式，有4種手機特別容易受害，讓所有重要的數據、密碼等遭到竊取。

根據Techradar報導，近日NordVPN報告中揭露，一種名為「GhostTouch」的駭客攻擊手段，該種方式透過發送電波訊號，遠端操控手機進行不同的操作，如可以不接觸到手機就滑動螢幕與點擊螢幕等，默默地掌控手機。

然而要完成「GhostTouch」仍有限制，目標手機的距離不能夠超過40毫米，但在這樣的狀況下仍有許多受害者，因為駭客往往會將這些「陷阱」藏在公共場所，如圖書館、咖啡廳等各種公共空間的桌底下，讓使用者在不知情的情況下使手機遭駭。

若駭客成功得手，使用者手機中的各種個資甚至銀行APP等資訊恐將一次洩露給駭客，駭客也能夠直接下載惡意軟體進一步控制。

根據消息指出，面臨「GhostTouch」風險最高的機型包含：

蘋果iPhone SE（2020）、三星 Galaxy S20 FE 5G、紅米 8、Nokia 7.2。

根據報導指出，要阻止「GhostTouch」的攻擊，可以透過使用PIN碼或生物辨識等方式將手機上鎖，就能有效避免這種新型攻擊。

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