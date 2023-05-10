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廢棄屋堆上千恐怖娃娃 他探險嚇壞：有些自己發出音樂聲

聯合新聞網／即時報導
這間廢棄屋內堆滿1000多個娃娃，讓人看了毛骨悚然。（取材自Instagram）
這間廢棄屋內堆滿1000多個娃娃，讓人看了毛骨悚然。（取材自Instagram）

國外一名攝影師常到廢棄房屋探險，日前他在社群媒體上分享自己到一間裝滿詭異娃娃的廢棄房屋探險，讓網友看了都說好可怕。

據鏡報（Mirror）報導，32歲的詹姆斯（Ben James）是一名攝影師，他常在社群媒體上分享各種老屋探險，在TikTok和Instagram上都擁有不少粉絲。日前他分享自己在西班牙塞維利亞發現的一棟廢棄住宅，裡面裝了1000多個娃娃，畫面看起來十分詭異，據說就連附近鄰居都不敢靠近。

當地居民告訴詹姆斯，這棟住家原本住著一個獨居的女子，這名女子因為失去了兩個孩子，所以開始不斷的囤積娃娃，會在家裡「照顧」娃娃、跟娃娃講話。

2017年屋主去世，屋內已經有多達1000多個娃娃，不過因為當地居民都認為這棟房子還有屋內的娃娃被詛咒了，所以沒有人敢靠近這棟房子。當地謠傳，如果外來者要移動娃娃或從屋內拿走任何物品，就會受到詛咒死去，因此到現在整個房子都還維持原樣不動。

這棟廢棄住宅位於塞維利亞的偏遠村落，因此讓詹姆斯更好奇屋主是從哪裡蒐集到這麼多娃娃。詹姆斯表示，自己雖然是在白天的時候去探險，進去裡面還是覺得很恐怖。更嚇人的是，在探險的過程中，他還聽到有些娃娃自己發出音樂聲。他也提到，這棟廢棄房屋絕對是他探險過的老屋中最特別的一個。

社群媒體 攝影

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