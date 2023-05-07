蘇丹內戰會讓你喝不到可樂？「阿拉伯膠」供應陷危機

阿拉伯膠是蘇丹最受歡迎的產品之一，也是碳酸飲料、糖果和化妝品的關鍵成分。（路透）

蘇丹爆發衝突，國際消費品製造商爭相增加囤積阿拉伯膠（gum arabic）。阿拉伯膠是蘇丹最受歡迎的產品之一，也是碳酸飲料、糖果和化妝品的關鍵成分。

世界上大約70%的阿拉伯膠的供應來自非洲沙赫爾地區（Sahel）的金合歡屬植物（Acacia tree），沙赫爾地區穿過蘇丹這個非洲第三大國家，而蘇丹目前卻因正規軍隊和準軍事部隊之間的戰鬥而四分五裂。

出口商和這個行業的消息人士告訴路透，由於擔心蘇丹持續的不安全局勢，如可口可樂 公司和百事可樂公司這些依賴阿拉伯膠的公司，長期以來一直在儲存阿拉伯膠，有些公司保留三至六個月的存量，以免出現短缺。

然而，蘇丹以往的衝突往往集中達佛（Darfur）這些遙遠的地區。但這一次，首都喀土穆（Khartoum）在4月15日爆發的戰鬥中陷入停頓、經濟癱瘓、基本通信中斷。

Kerry集團（Kerry Group）是大多數主要食品和飲料公司的阿拉伯膠供應商，集團採購經理芬尼根（Richard Finnegan）說：「根據衝突持續時間的長短，很可能對貨架上家喻戶曉品牌的成品產生影響。」

芬尼根估計，目前阿拉伯膠的庫存將在五至六個月內消耗完，荷蘭供應商FOGA Gum公司的合夥人博格坎普（Martijn Bergkamp）也有同感，他估計庫存在三至六個月內耗盡。

根據Kerry集團引述的估計，全球阿拉伯膠的年產量約為12萬公噸，價值11億美元，其中大部分是從非洲東部延伸至西部500英里的「樹膠地帶」（gum belt）提取。

路透聯絡的12家出口商、供應商和經銷商說，阿拉伯膠的交易已經停頓。