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法老詛咒是真的？他去一趟陵墓 高燒、咳血以為要死了

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
埃及紀錄片導演羅曼尼。（取材自IMDb）
埃及紀錄片導演羅曼尼。（取材自IMDb）

所謂的「木乃伊的詛咒」又稱為「法老的詛咒（Curse of the pharaohs）」，是屬於一種非科學的現象；據傳詛咒的設立是為了不打擾木乃伊長眠，違者將被厄運、疾病纏身，嚴重者甚至可能招致死亡；然而這樣的話題內容向來是信者恆信，畢竟或許只有親身體驗過才會清楚。埃及紀錄片導演羅曼尼（Ramy Romany）則於近日談話中提及此事，強調「詛咒絕對是真實的」。

根據每日星報（Daily Star）報導，就科學層面來說，會在進入金字塔陵墓後，出現諸多不適症狀，最主要是吸入過多的有害物質所致，不過仍有不少人深信，所謂的詛咒真實存在；而來自埃及、現居住在洛杉磯的紀錄片導演羅曼尼就公開表示，自己不但相信所謂的詛咒真有其事，另外一個最主要的原因就是自己「有過親身經歷」。

羅曼尼透露，自己作為考古團隊的一員，正在調查位於中埃及的「阿瑪納埃及古都（Amarna）」，這處由古埃及第18王朝阿肯那頓法老所建立的古都遺址，也在後來成為羅曼尼的噩夢之一；羅曼尼表示，自己為了想要更了解阿肯那頓法老，決定踏入這座600年不見天日的陵墓；除了蛇群發出的躁動之外，進去後無論是蝙蝠尿液中的氨味，或是空氣中瀰漫的詭譎氣味都讓他超不舒服。

「我的身體在警告我不要呼吸」，回憶起當時的情況，羅曼尼表示那個氣味令人作嘔，他也相信除了有害物質、蛇跟蝙蝠的排泄物之外，一定混入了「法老王的詛咒」；而也就在隔天羅曼尼一病不起，不僅41℃高燒不退，更持續出現幻覺、咳血的症狀，讓他一度以為自己將命喪於此。羅曼尼也透露，雖然服用醫生開立的抗生素後就奇蹟似的好轉，但卻沒有任何一個醫生知道自己到底得了什麼病。

木乃伊詛咒是真的！考古學家憶「高燒咳血」慘況：以為要死了

TVBS新聞網

導演 洛杉磯

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