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美國又一家銀行搖搖欲墜 PacWest盤後大跌60% 考慮出售

編譯黃淑玲／綜合外電
美國西太平洋銀行公司（PacWest）搖搖欲墜，傳出考慮出售。（路透）
美國西太平洋銀行公司（PacWest）搖搖欲墜，傳出考慮出售。（路透）

美國銀行業身陷2008年以來最嚴重的風暴之中，在數家銀行倒閉後，地區銀行西太平洋銀行公司（PacWest）現又搖搖欲墜。彭博資訊報導，知情人士透露，西太平洋銀行已經在考慮包括出售在內的幾個策略選項。

西太平洋銀行股價在周三（3日）盤後一度大跌60%。自3月初以來，市值縮水高達77%，僅剩7.72億美元。

不願具名的消息來源表示，西太平洋銀行找知名的投資銀行Piper Sandler擔任財務諮詢顧問，因應危機的方案包括分拆或增資。雖然對出售持開放態度，但PacWest尚未啟動正式的招標程序。

消息人士告訴彭博，出售事宜推動得並不順利，因為沒有多少潛在買家對買下整家銀行感興趣。西太平洋銀行旗下包括Pacific Western Bank以及一些商業和消費貸款業務；潛在買家針對貸款業務，還可能需要計入一大筆減值損失。

金融時報指出，西太平洋銀行自從3月10日矽谷銀行（SVB）倒閉後，就一直被市場看衰，因為它與矽谷銀行體質類似，都是與科技產業界關係緊密，而且大量的存戶存款都高於存款保險上限，同時證券投資組合呈現嚴重票面損失。

西太平洋銀行上個月底公告，今年第1季存款流失逾50億美元，但4月底時情況已經穩定下來，自3月以來已有10億資金流入，存款達到近290億美元。與矽谷銀行和第一共和銀行相比，西太平洋銀行的規模小很多。

彭博採訪西太平洋銀行回應，銀行的一位代表不予置評。

西太平洋銀行官網顯示，PacWest擁有約70家分行，主要在加州；資產約有440億美元。

其他地區銀行的狀況也不好。西方聯盟金控（Western Alliance）是另一個焦點，周三盤後股價跌幅超過25%。Zion、Comerica兩家地區銀行跌幅都在10%左右。

美國的銀行業風暴會不會衝擊到大西洋對岸的歐洲？義大利大銀行UniCredit執行長Andrea Orcel在接受CNBC訪談時表示，美國會有更多地區銀行需要被救援，但是他不認為歐洲的銀行有相同程度的危機與壓力。

矽谷銀行 貸款 投資

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