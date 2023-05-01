他們Met Gala致敬「老佛爺」愛貓 最萌合照揭曉了

Met Gala 2023今天在紐約盛大舉辦，今年主題是向「老佛爺」，一代時尚 巨人卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致意。然而除了經典的黑、白主題，今年也有不少顛覆造型，從卡爾拉格斐的「愛貓」邱比特（Choupette）為靈感，完全顛覆想像。

最具知名度的莫屬「小丑」傑瑞雷托（Jared Leto）穿上一襲「貓貓」人偶裝，華麗的皮草完全像是超大版貓貓，但脫下頭罩時，傑瑞雷托臉上的濃厚眼影卻又不讓人偶搶鏡，並在之後再度換上GUCCI 訂製的黑色長袍，回歸典禮的正式感；值得一提的是，由於卡爾愛貓有著藍色瞳孔，傑瑞雷托的眼影也戴上了淺藍色，十足用心。

由安海瑟為、莎瑪海耶克一同為傑瑞雷托揭下貓貓頭罩的瞬間，或將成為本屆Met Gala含金量最高的一瞬。（取材自[email protected]）

Lil Nas X參加時則穿上了一襲異常華麗的水晶與珍珠刺繡服裝，同時整套服裝更延伸到臉上面具和手套，鑲嵌滿滿水晶、珍珠，宛如化身人形「貓男」。

Lil Nas X參加時則穿上了一襲異常華麗的水晶與珍珠刺繡服裝，同時整套服裝更延伸到臉上面具和手套，鑲嵌滿滿水晶、珍珠，宛如化身人形「貓男」。（取材自[email protected]）

Lil Nas X除了造型浮誇，私底下也曾在Instagram曬出與貓合照的畫面，加上一手一貓的純熟手勢、感覺也是資深「貓奴」。（取材自[email protected]）

以「貓」之名的歌手Doja Cat蜜桃貓朵佳，先前曾穿上一襲3萬顆紅色水晶的高級訂製服、讓人眼睛為之一亮，這回登上Met Gala則穿上搭配貓耳的連身頭套長禮服，額頭上的寶石、修長的眼睫毛、甚至刻意化妝的粉紅「貓鼻」，宛如化身「貓公主」。

歌手Doja Cat蜜桃貓朵佳的洋裝不僅包含貓頭罩與貓耳，連鼻子、嘴唇也還原了貓貓輪廓。（取材自[email protected]）

Doja Cat蜜桃貓朵佳除了貓女洋裝十分點題，手上並配戴大量閃耀水環、戒指等珠寶飾品，展現出符合Met Gala等級的隆重閃耀。（取材自[email protected]）

人偶貓、水晶貓男或是貓公主，三個人的造型誰最「卡爾」，你覺得呢？