他們Met Gala致敬「老佛爺」愛貓 最萌合照揭曉了
Met Gala 2023今天在紐約盛大舉辦，今年主題是向「老佛爺」，一代時尚巨人卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致意。然而除了經典的黑、白主題，今年也有不少顛覆造型，從卡爾拉格斐的「愛貓」邱比特（Choupette）為靈感，完全顛覆想像。
最具知名度的莫屬「小丑」傑瑞雷托（Jared Leto）穿上一襲「貓貓」人偶裝，華麗的皮草完全像是超大版貓貓，但脫下頭罩時，傑瑞雷托臉上的濃厚眼影卻又不讓人偶搶鏡，並在之後再度換上GUCCI訂製的黑色長袍，回歸典禮的正式感；值得一提的是，由於卡爾愛貓有著藍色瞳孔，傑瑞雷托的眼影也戴上了淺藍色，十足用心。
Lil Nas X參加時則穿上了一襲異常華麗的水晶與珍珠刺繡服裝，同時整套服裝更延伸到臉上面具和手套，鑲嵌滿滿水晶、珍珠，宛如化身人形「貓男」。
以「貓」之名的歌手Doja Cat蜜桃貓朵佳，先前曾穿上一襲3萬顆紅色水晶的高級訂製服、讓人眼睛為之一亮，這回登上Met Gala則穿上搭配貓耳的連身頭套長禮服，額頭上的寶石、修長的眼睫毛、甚至刻意化妝的粉紅「貓鼻」，宛如化身「貓公主」。
人偶貓、水晶貓男或是貓公主，三個人的造型誰最「卡爾」，你覺得呢？
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