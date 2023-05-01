夫婿靠納粹統治致富 奧地利富婆珍藏珠寶將拍賣

拍賣公司佳士得（Christie's）下周將開始拍賣奧地利富婆海蒂霍頓（Heidi Horten）生前珍藏的數百件珠寶。(取材自臉書、佳士得官網)

拍賣 公司佳士得（Christie's）下周將開始拍賣奧地利富婆海蒂霍頓（Heidi Horten）生前珍藏的數百件珠寶，預料將打破先前「玉婆」伊麗莎白泰勒收藏的拍賣紀錄。

海蒂霍頓的夫婿是德國商人漢姆特霍頓（Helmut Horten），在納粹 統治下致富。

法新社報導，佳士得將提供700件海蒂霍頓的收藏拍賣，其中不乏卡地亞（Cartier）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶格麗（Bulgari）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等20世紀設計師「獨特且非凡的作品」。

全部收藏品估計價值超過1.5億美元。

此次可能超過佳士得2011年拍賣伊麗莎白泰勒遺物和2019年「奇珍異寶：大君與蒙兀兒」（Maharajas and Mughal Magnificence）所寫下的兩場紀錄，那兩場拍賣所得都超過1億美元。

佳士得表示，海蒂霍頓這批收藏品中，最厲害的是一枚珍稀的卡地亞紅寶石和鑽石戒指，重25.59克拉。

佳士得拍賣行珠寶部負責人佛西特（Max Fawcett）表示：「這個系列之所以特別引人注目，是因為寶石種類繁多，品質優良。」

海蒂霍頓去年以81歲辭世，據財經媒體「富比世」（Forbes）報導，她身家多達29億美元。

霍頓基金會（Horten Foundation）委託歷史學家於2022年1月發表的報告指出，1987年在瑞士去世的漢姆特霍頓一度是納粹黨員。

1936年，希特勒在德國上台三年後，漢姆特霍頓接管位於杜伊斯堡（Duisburg）的紡織公司Alsberg。Alsberg原本的猶太 老闆在納粹當權後匆忙逃難。

漢姆特霍頓之後又接管多間原本屬於猶太老闆的店舖。

佳士得執行長施俊安（Guillaume Cerutti）告訴法新社，佳士得經過深思熟慮後，才決定舉辦這次拍賣會。

「佳士得從沒打算隱瞞霍頓先生的過去，我們已在銷售資料和網站上加入相關資訊，確保所有人都清楚事實。」

佳士得強調，此次拍賣所得將交給2021年成立的海蒂霍頓基金會（Heidi Horten Foundation）。這個基金會贊助藝術收藏以及海蒂霍頓支持的醫學研究、兒童福利等慈善活動。