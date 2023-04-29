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「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬驚喜現身聚餐 夫人上台高歌

記者胡玉立／即時報導
前總統歐巴馬(中)至巴塞隆納參加好友布魯斯史賓斯汀在歐洲巡演。(美聯社)
前總統歐巴馬(中)至巴塞隆納參加好友布魯斯史賓斯汀在歐洲巡演。(美聯社)

西班牙巴塞隆納這兩天很「美國」；正確一點地說，前總統歐巴馬伉儷和好萊塢大導演史蒂芬史匹柏夫婦，和正在歐洲巡演的搖滾樂壇巨星「工人皇帝」布魯斯史賓斯汀，27日和28日都在巴塞隆納。幾位美國重量級人物私下熟識多年，27日晚男士們驚喜現身當地餐廳共餐；女士們28日演唱會上台高歌，話題滿滿。

演唱會當晚，當布魯斯史賓斯汀(Bruce Springsteen)和他的東街樂團(E Street Band)演唱名曲「光榮歲月」(Glory Days)時，全場觀眾驚訝目睹前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)和史蒂芬史匹柏的妻子凱特卡普肖(Kate Capshaw)一起上台伴唱，現場氣氛達到高潮。

演唱會前一晚，巴塞隆納Amar餐廳員工，則驚喜看到歐巴馬、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)和布魯斯史賓斯汀三位男士，連袂現身餐廳用餐。有幸與三位美國大人物大合照的餐廳員工裴瑞洛(Pol Perello)，後來將合照上傳Instagram並貼文寫道：「這份工作帶來的喜悅！」

Amar餐廳主廚薩夫拉(Rafa Zafra)告訴西班牙電台媒，西裔美國知名餐廳主廚安德烈斯(José Andrés)與歐巴馬私交很好，是他推薦歐巴馬他們預訂Amar餐廳的。

薩夫拉當初接獲安德烈斯協助訂位時，被告知這次訂位「很重要」；他當即意識到，歐巴馬夫婦來城裡，是為了參加史普林斯汀的演唱會，而且史蒂芬史匹柏也在。

「我們上的菜有牡蠣、貝類和鮮魚，還有我最拿手的『魚子醬比基尼』(caviar bikini )，它是什麼都有一些的小什錦，還有滿滿的感謝！」薩夫拉說。

歐巴馬夫婦和史蒂芬史匹柏28日另曾一起參觀巴塞羅著名景點如聖家堂和畢加索博物館。布魯斯史賓斯汀與東街樂團的歐洲巡演之旅，也是自28日拉開序幕。

前第一夫人米雪兒．歐巴馬(左)28日在搖滾樂壇巨星布魯斯史賓斯汀巴塞隆納演唱會上...
前第一夫人米雪兒．歐巴馬(左)28日在搖滾樂壇巨星布魯斯史賓斯汀巴塞隆納演唱會上，與史蒂芬史匹柏的妻子凱特卡普肖(中)一起上台伴唱。(取材自推特)

歐巴馬 凱特 導演

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