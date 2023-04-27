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真人版「小美人魚」曝7大角色海報 網：小比目魚看起來好好吃

記者陳建嘉／即時報導
小比目魚。（圖：迪士尼提供）
小比目魚。（圖：迪士尼提供）

迪士尼歡慶100週年的經典動畫真人版「小美人魚」（The Little Mermaid），今曝光最新角色海報，7大角色栩栩如生，包括小美人魚愛麗兒與亞力克王子的美女俊男形象，讓人看了春心蕩漾，邪惡海洋女巫烏蘇拉伸展八爪、霸氣十足，還有英姿煥發的人魚國王川頓，以及螃蟹大臣塞巴斯丁、可愛隨從小比目魚與熱心海鷗史卡托都超萌現身。

不過塞巴斯丁、與小比目魚「擬真」後，也讓不少網友歪樓留言：「怎麼看起來這麼好吃」。

芳齡23的荷莉貝莉（Halle Bailey）化身小美人魚愛麗兒，造型如夢如幻，帶點俏皮的模樣，演繹出不同的人魚公主，不過在成為真人版愛麗兒前，她與姊姊克蘿伊早從14年前在YouTube上發跡的合唱團體Chloe x Halle即已廣受歡迎並享譽樂壇、入圍兩屆葛萊美獎，並獲邀登上重量級的美式足球超級盃演唱，荷莉剛好也在當年被相中擔綱這個無數小女孩夢寐以求的經典角色。

除了小時候便對動畫原版愛不釋手反覆重看，荷莉也對片中經典名曲耳熟能詳朗朗上口，獲得金獎名導勞勃馬歇爾的慧眼賞識和指導激勵令她銘感五內，與奧卡菲娜、戴維德迪格斯和雅各特倫布雷錄音對戲合作無間，愛好游泳的她在巨大水缸裡演出水中戲碼也如魚得水，與其他演員實際對戲更是令她終生難忘，尤其是氣場強大的瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy），令本就身為影迷的她五體投地。

飾演烏蘇拉的瑪莉莎也透露荷莉私下可愛的一面，因為有時對戲必須遙隔兩端，她們必須戴上耳機才能演出，荷莉總是按照指示坐在定位，難以安分的瑪莉莎也無法動搖她，專心程度讓瑪莉莎印象深刻。尤其荷莉與愛麗兒一樣天生愛好歌唱，常常會哼著歌，透過耳機唯一聽到的瑪莉莎則從沒對她提及此事、深怕會讓她停止這種有如發自體內的美妙韻律。

「小美人魚」將於5月上映，由荷莉重新詮釋的經典主題曲「Part of Your World」今日也同步數位上架，荷莉展現驚人的歌喉，讓舉世聞名的主題曲以全新的風格打動人心，也展現了她擁有的天籟美聲，真的不同凡響。

「小美人魚」是今年眾所注目的年度特效愛情大片。（圖：迪士尼提供）
「小美人魚」是今年眾所注目的年度特效愛情大片。（圖：迪士尼提供）
螃蟹大臣塞巴斯丁。（圖：迪士尼提供）
螃蟹大臣塞巴斯丁。（圖：迪士尼提供）
喬納霍爾金飾演亞力克王子。（圖：迪士尼提供）
喬納霍爾金飾演亞力克王子。（圖：迪士尼提供）
荷莉貝利化身小美人魚愛麗兒。（圖：迪士尼提供）
荷莉貝利化身小美人魚愛麗兒。（圖：迪士尼提供）
西班牙影帝哈維爾巴登飾川頓國王。（圖：迪士尼提供）
西班牙影帝哈維爾巴登飾川頓國王。（圖：迪士尼提供）
熱心海鷗史卡托。（圖：迪士尼提供）
熱心海鷗史卡托。（圖：迪士尼提供）
喜劇天后瑪莉莎麥卡錫飾演烏蘇拉。（圖：迪士尼提供）
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