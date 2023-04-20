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搶救烏克蘭孕婦 這張照片獲「年度世界新聞攝影獎」

中央社／海牙20日綜合外電報導
俄羅斯去年攻擊馬立波婦幼醫院，美聯社記者馬洛列卡當時捕捉救難人員用擔架抬著一名孕婦的畫面，獲得年度世界新聞攝影獎。（美聯社）
俄羅斯去年攻擊馬立波婦幼醫院，美聯社記者馬洛列卡當時捕捉救難人員用擔架抬著一名孕婦的畫面，獲得年度世界新聞攝影獎。（美聯社）

俄羅斯去年攻擊烏克蘭馬立波（Mariupol）的婦幼醫院，美聯社記者馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）當時捕捉了救難人員用擔架抬著一名孕婦的畫面，今天獲得年度世界新聞攝影獎。

烏克蘭籍攝影記者馬洛列卡於2022年3月9日拍攝的這張照片，呈現救難人員在遭到摧毀的馬立波抬著32歲孕婦卡里尼納（Iryna Kalinina），躺在擔架上的她仍用手捧著肚子。

卡里尼納的寶寶後來胎死腹中，家人將寶寶取名為米隆（Miron），意為「和平」；令人遺憾的是，卡里尼納半小時後也不幸身亡。

這張照片在荷蘭阿姆斯特丹拿下2023年度世界新聞攝影獎（World Press Photo），評審團表示：「這張照片捕捉了戰爭的荒謬和可怕。」

「它精準呈現這一年的事件，也是俄軍對烏克蘭平民犯下戰爭罪的證據。」

法新社報導，馬洛列卡和美聯社影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）在俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，花了近3週時間記錄馬立波的恐怖景象。

馬洛列卡在世界新聞攝影獎發表的影片中說：「這是一幕讓我想要忘掉的畫面，但我辦不到。」

「我希望我們的所有作品多少能幫助人們瞭解。也許它會用在針對俄羅斯犯下戰爭罪的案件上。」

烏克蘭 攝影 俄羅斯

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