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艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

記者陳建嘉／即時報導
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

華納兄弟影業才將準備重啟「哈利波特」系列並拍成影集，系列主角「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」魯柏格林（Rupert Grint）特陸續結婚成為人父，當年人氣最高的「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）自從在2019年推出票房熱賣的古典浪漫電影「她們」（Little Women）之後，就暫時息影近4年，期間僅回歸客串HBO專屬的回歸節目「哈利·波特20週年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary： Return to Hogwarts），近期艾瑪滿33歲，終於在Instagram透露近況。

本月15日是艾瑪華森的33歲生日，她在自己IG上傳一系列美照，但僅有一張是露出下胸的彩色照片，「已經33歲啦！天啊，在29歲之前，我完全沒聽過土星回歸這個概念，但現在為止，我已經很熟悉了」，艾瑪所提的「土星回歸」，便是星象學曾提及，每個人在29歲時，會因為「土星回歸」，讓生命有大改變，這彷彿也意有所指，表示這是她暫時息影的原因。

「我遠離了原本的生活，學會了衝浪（雖然表現很差），我會騎馬了（讓我變得更好），我做了很多心理治療（是的，就是治療）」，艾瑪並說自己隔空收養了一個墨西哥小孩，先前拍攝「哈利波特」特別節目，也與這群很久不見的朋友們再度相聚，雖然祖父母在這段期間過世，但她也成立了一個女性投資基金，還積極學習高爾夫球、料理以及網頁製作。

艾瑪華森彷彿是幽默自嘲如今過著隱居、避世的生活，只是目前雖開始還有在接一些時尚品牌的代言，不過她似乎仍很享受現在生活，沒有拍新片的打算，如今她已經33歲，讓不少「哈利波特」系列粉絲大為訝異，沒想到昔日的小女孩已經成為一名觸角多元的女強人，但是否會客串演出「哈利波特」系列影集，則還未知。

「妙麗」艾瑪華森在33歲生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）
「妙麗」艾瑪華森在33歲生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）
「妙麗」艾瑪華森在33歲生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）
「妙麗」艾瑪華森在33歲生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

哈利波特 艾瑪華森 墨西哥

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