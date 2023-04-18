12星座最愛傳LINE排行…水瓶看心情 這星座「早中晚都要問好」

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現代人無論好友聊天，還是交代工作事項，用LINE 傳訊已經是非常普遍的狀況，甚至對有的人來講，可說是生活已經離不開LINE了。近來日本 媒體「占TV」就分析十二星座的人，排行誰最喜歡三不五十就緊盯著LINE傳訊。

第12名 金牛座

金牛座只會在有必要時傳LINE，當他們判斷「這應該不用回」時，就會停止傳訊。

第11名 牡羊座

牡羊座雖然會稍微用LINE閒聊，但開LINE的頻率本來就不算高。

第10名 水瓶座

水瓶座用不用LINE全看心情，有時會乾脆直接打電話聯絡對方。

第9名 射手座

射手座有時傳LINE，只是為了想給對方一個驚喜，就算沒回應也能自得其樂。

第8名 魔羯座

魔羯座不喜歡在LINE上交際，不過跟工作有關的事情，就可能會用LINE催促。

第7名 天秤座

由於社交廣泛，天秤座經常得用LINE和人保持聯繫。但如果是別人傳的LINE，會認為有點干擾。

第6名 獅子座

獅子座喜歡「關心他人」，稍微有些興致來了，就會傳LINE給對方。

第5名 雙子座

雙子座怕孤單，會不時傳LINE給其他人，並期待得到對方回應。

第4名 天蠍座

重感情的天蠍座，不僅會用LINE噓寒問暖，還很容易不時打出長篇大論傳給對方。

第3名 巨蟹座

巨蟹座平時雖然冷靜，但要是有了感情上的對象，就會變得異常積極。三不五十就傳LINE給另一半，也是再正常不過的事。為的就是要讓對方瞭解，自己的心意有多麼熱情。

第2名 處女座

講究一切完美的處女座，自己在傳LINE之前，一定會再三評估內容。相對地，他們也會要求對方收到LINE後，也要認真的去應對。要是被看到已讀不回，絕對會再三催促，直到有讓人滿意的回覆為止。

第1名 雙魚座

雙魚座注重和人的聯繫，因此生活中稍微出現些空檔，就會讓他們坐立難安。所以他們，不管是早上問好，中午分享餐點照，還是入夜道聲晚安等等，都是雙魚座每天的必備事項。