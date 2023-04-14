別再貼數據…員工愛餵公司機密給ChatGPT 可增10倍效率

資安公司日前發布報告表示，發現不少公司員工會將自家的企業資料貼給ChatGPT，恐導致機密資訊外流。（示意圖／ingimage）

不要什麼事都想和「聊天機器人 」談心！資安 公司日前發布報告表示，竟發現不少公司員工會將自家的企業資料貼給OepnAI開發的ChatGPT ，恐導致機密資訊外流，也衍生出依賴ChatGPT可能造成的後果。

不少公司企業員工透過ChatGPT完成工作項目，並聲稱透過這項工具可增加10倍工作效率。

知名資料安全服務商Cyberhaven日前統計了各行各業公司共160萬名員工針對ChatGPT的使用情況，至3月21日止，有8.2%的員工曾在工作場合使用過ChatGPT、但卻有6.5%的人會把自家公司資料貼至其中，其中有3.1%的員工會將公司機密，像是公司系統原始碼、患者的醫療紀錄放入ChatGPT，透過它協助重新撰寫與整理。讓不少企業擔憂外洩給其他ChatGPT的用戶，開始阻止員工使用ChatGPT。

據了解，若以外洩的資料類型來看，從在2月26日至3月4日這一周內，每一萬名員工就有199次機密文件遭輸入至ChatGPT、客戶資料為173次、系統原始碼為159次；3月14日當天，更偵測到每10萬名員工，就有5267次員工將公司資料貼至ChatGPT，顯示員工使用ChatGPT的機率大增。

該文提到，也有部份員工會將ChatGPT整理出來的內容貼至Google 文件、公司內部mail或是程式編輯器，除了正確度恐有疑慮外，這些動作更難讓監測軟體掌握員工在ChatGPT的使用行為。