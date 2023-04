「台灣黑熊痛扁小熊維尼」台飛官臂章暴紅 登BBC、CNN頭版

台灣黑熊與「小熊維尼」臂章。(Getty Images)

解放軍 展開環台軍演期間,台灣國防部 公開一張IDF飛經國號戰機飛官正實施飛行前檢查的側拍照,仔細一看,飛官左臂上的臂章是Q版的「台灣黑熊痛毆小熊維尼」,引發外界熱議,11日更紛紛躍上國際版面,路透、《英國 廣播公司》(BBC)特別撰文報導,美國《有線電視新聞網》(CNN)也以頭版方式引述路透報導。

根據台軍方提供的照片,一名IDF飛官正準備飛行前檢查,他的左臂章圖樣是一隻台灣黑熊拿著國旗,痛毆小熊維尼,而小熊維尼則抱著「5顆星星的蜂蜜罐」,被揍到口沫橫飛,十分有趣。此外,臂章繡有「緊急升空」(Scramble)和「全年無休」(We are open 24/7)的英文字,也代表飛官捍衛領空的決心。

空軍官員表示,該臂章不是空軍官方所製作,而是民間廠商自行設計,飛官自行採購配掛。由於空軍並未禁止飛官在飛行服上配掛民間臂章,且認為臂章有助激勵士氣,也就准許飛官配掛,並加以發布。

路透11日以「一記重拳打在習近平臉上的諷刺漫畫風:台灣空軍臂章暴紅」(A punch in the face for Xi caricature:Taiwan air force badge goes viral)為題報導,指這塊臂章已成台灣面對中國軍演的反抗象徵。CNN更以頭版方式引述該篇報導。

除了路透和CNN,BBC頭版也報導台灣這款臂章暴紅,並指這款臂章現已被搶購一空。

CNN新聞連結