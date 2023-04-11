「台灣黑熊痛扁小熊維尼」台飛官臂章暴紅 登BBC、CNN頭版

台灣黑熊與「小熊維尼」臂章。(Getty Images)

解放軍 展開環台軍演期間，台灣國防部 公開一張IDF飛經國號戰機飛官正實施飛行前檢查的側拍照，仔細一看，飛官左臂上的臂章是Q版的「台灣黑熊痛毆小熊維尼」，引發外界熱議，11日更紛紛躍上國際版面，路透、《英國 廣播公司》（BBC）特別撰文報導，美國《有線電視新聞網》（CNN）也以頭版方式引述路透報導。

根據台軍方提供的照片，一名IDF飛官正準備飛行前檢查，他的左臂章圖樣是一隻台灣黑熊拿著國旗，痛毆小熊維尼，而小熊維尼則抱著「5顆星星的蜂蜜罐」，被揍到口沫橫飛，十分有趣。此外，臂章繡有「緊急升空」（Scramble）和「全年無休」（We are open 24/7）的英文字，也代表飛官捍衛領空的決心。

空軍官員表示，該臂章不是空軍官方所製作，而是民間廠商自行設計，飛官自行採購配掛。由於空軍並未禁止飛官在飛行服上配掛民間臂章，且認為臂章有助激勵士氣，也就准許飛官配掛，並加以發布。

路透11日以「一記重拳打在習近平臉上的諷刺漫畫風：台灣空軍臂章暴紅」（A punch in the face for Xi caricature：Taiwan air force badge goes viral）為題報導，指這塊臂章已成台灣面對中國軍演的反抗象徵。CNN更以頭版方式引述該篇報導。

除了路透和CNN，BBC頭版也報導台灣這款臂章暴紅，並指這款臂章現已被搶購一空。

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