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齋戒禱告遇貓咪跳肩亂竄 鎮定的他繼續祈禱 人貓都暴紅

TVBS新聞網／編輯李靖棠即時報導
阿爾及利亞一處清真寺進行晚間齋戒禱告，搗亂的貓咪讓影片暴紅。（取材自推特）
阿爾及利亞一處清真寺進行晚間齋戒禱告，搗亂的貓咪讓影片暴紅。（取材自推特）

正逢齋戒月（Ramadan）的穆斯林世界，所有教徒從日出至日落前，都必須遵守禁飲食的規定，也必須進行多次禱告。半島電視台報導，這個嚴肅的宗教習俗期間，日前卻有一段俏皮影片在社群曝光暴紅，阿爾及利亞一處清真寺內，有名神職人員正在帶領禱告，沒想到虔誠祈禱期間，卻有隻跳上肩膀搗亂，這名男子面不改色、穩穩控制貓咪後繼續完成祈禱。冷靜鎮定的表現，不只讓他暴紅出名，相關影片在社群上更吸引破百萬人觀看。

報導指出，這段在社群爆紅的短片，拍攝地點位在阿爾及利亞北部的布阿拉里季堡（Bordj Bou Arreridj），負責帶領禱告的男子，是當地清真寺的伊碼目梅薩斯（Imam Walid Mehsas），影片中他負責帶領信徒，進行齋戒期間的晚上特別禮拜。

從影片來看，當梅薩斯開始進行禱告後不久，貓咪突然跳上他肩頭，短暫被打斷後迅速恢復正常，用左手穩住貓咪動向，處變不驚地完成任務，就連最前排的穆斯林，似乎都沒有發現這位「不速之客」的存在。影片很快被各大外媒分享轉載，單就半島電視台一家推特，就高達110萬次點閱，讓梅薩斯與貓咪瞬間成為網紅。

有片／齋戒禱告遇貓咪搗亂　男鎮定反應讓他爆紅

TVBS新聞網

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