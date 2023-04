齋戒禱告遇貓咪跳肩亂竄 鎮定的他繼續祈禱 人貓都暴紅

正逢齋戒月(Ramadan)的穆斯林世界,所有教徒從日出至日落前,都必須遵守禁飲食的規定,也必須進行多次禱告。半島電視台報導,這個嚴肅的宗教習俗期間,日前卻有一段俏皮影片在社群 曝光暴紅,阿爾及利亞一處清真寺內,有名神職人員正在帶領禱告,沒想到虔誠祈禱期間,卻有隻跳上肩膀搗亂,這名男子面不改色、穩穩控制貓咪後繼續完成祈禱。冷靜鎮定的表現,不只讓他暴紅出名,相關影片在社群上更吸引破百萬人觀看。

報導指出,這段在社群爆紅的短片,拍攝地點位在阿爾及利亞北部的布阿拉里季堡(Bordj Bou Arreridj),負責帶領禱告的男子,是當地清真寺的伊碼目梅薩斯(Imam Walid Mehsas),影片中他負責帶領信徒,進行齋戒期間的晚上特別禮拜。

從影片來看,當梅薩斯開始進行禱告後不久,貓咪突然跳上他肩頭,短暫被打斷後迅速恢復正常,用左手穩住貓咪動向,處變不驚地完成任務,就連最前排的穆斯林,似乎都沒有發現這位「不速之客」的存在。影片很快被各大外媒分享轉載,單就半島電視台一家推特 ,就高達110萬次點閱,讓梅薩斯與貓咪瞬間成為網紅。

A cat jumped on an Imam as he recited a Ramadan prayer during a live broadcast in Algeria 🐈 pic.twitter.com/hYzbYFW013