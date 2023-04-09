天王殞落那年 奈良美智畫麥可傑克森版女孩拍520萬天價

保利香圖：保利香港提供港6日舉行的現當代藝術專場，奈良美智向麥可傑克森致敬之作「Acid M. J.」拍出4080萬元港幣的天價。（圖：保利香港提供）

當代藝術天王奈良美智 和已過世的流行音樂之王麥可傑克森（Michael Jackson）有什麼相同之處？保利香港 6日舉行的現當代藝術專場，奈良美智向麥可傑克森致敬之作「Acid M. J.」拍出4080萬元港幣（約520萬美元）的天價。保利香港指出，這幅肖像畫具備雙重意義，既是奈良美智又是麥可傑克森，將當代藝術之王與流行音樂天王的精神合二為一。

在「Acid M. J.」中，奈良美智將麥可傑克森的標誌形象和他筆下最知名的小女孩合而為一，並直接以麥可傑克森的名字縮寫為此畫命名。畫中的小女孩留著麥可傑克森標誌的波浪捲髮，身著紫色衣服立於明亮的奶油色背景之中，兩種顏色的強烈對比，映照出小女孩眼中的孤獨。奈良喜歡繪畫孤獨的人，他曾說，藉由繪畫孤獨的人像，得以反思內在的自我。奈良自己也是孤獨的人。

「Acid M. J.」繪於2009年。這一年也是麥可·傑克森人生的最後一年。他在3月宣布舉行復出演唱會「This Is It」，百萬張門票在4小時半內一掃而空，打破了史上銷售速度最快演唱會門票紀錄。他卻在演唱會開唱前遽逝，畫下人生的驚嘆號。

保利香港指出，奈良美智的畫作與麥可傑克森的音樂有著本質上的相似—他們都從孤獨裡走出。藝術家強調了麥可傑克森成名背後的孤獨,以及如何從表演中宣洩，恰與藝術家成長、創作路上的孤單一致。某種程度上，他們不約而同地以各自的藝術，尋找踽踽獨行路的解脫與答案。

保利香港指出，「Acid M. J.」引導我們進入麥可傑克森的內心世界。而這幅作品之特別，不僅是奈良美智畫了流行音樂天王，更濃縮了創作者自己的生命精髓。使得這肖像畫具備雙重意義，一個是奈良美智，一個是麥可傑克森，日本 當代藝術之王與流行音樂天王的精神合二為一。