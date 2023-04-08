網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

澳洲 一名女子在20歲發現自己有「2個陰道」，儘管一開始感到不知所措，不過她現在坦然接受，「我有一個陰道用來『工作』，另一個用來『玩樂』，這是非常成功的工作，因為人們非常好奇，他們喜歡我擁有兩個陰道。」

綜合媒體報導，31歲的米勒（Evelyn Miller）患有罕見疾病「雙子宮畸形」（uterus didelphys），代表她體內會有2個子宮、2個陰道，甚至月經也會來2次。

米勒回憶起17歲首次嘗試性行為，因為尿道位置比常人低，所以陰道其實位於兩側，她坦言男生只會用陰莖碰自己的尿道。礙於當時同住家人只有爸爸，加上住在偏遠農場只能撥接上網，米勒無法對外尋求幫助，「不知道自己身體哪裡出問題，我在性方面非常焦慮」，萬幸的是她現在坦然接受這個稀奇的狀況。

事實上，米勒曾從事性交易服務長達8年，擁有2個陰道對米勒而言相當方便，因為她能區分工作與私生活，而且工作方面的忍受度也更高、能接更多訂單。5年前她和丈夫湯姆一起創建了OnlyFans帳戶，靠拍攝性愛過程及使用玩具「DIY」等影片暴紅，夫妻倆還兼職經營行銷公司，米勒懷孕期間營運更是順利達高峰。

米勒為了讓大眾更了解這種罕見疾病，過去曾透過社群媒體 公開自己的故事，當時也受到廣大迴響。米勒感激大眾對「雙子宮」議題持開放態度，她表示很開心能傳遞相關知識，樂觀直言「我真的不討厭它」。

罕擁「2個陰道」創業海賺 網紅自豪：一個工作、一個玩樂

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