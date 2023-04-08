高溫飛更遠 研究：逾500支大聯盟全壘打歸功氣候暖化

研究發現，2010年以來，有超過500支大聯盟比賽的全壘打得歸功於氣候暖化，因為空氣溫度越高，阻力越小，球飛得越遠。 (Getty Images)

研究報告指出，2010年以來，有超過500支大聯盟全壘打得歸功於氣候暖化 ；暖化趨勢持續下去，本世紀結束前，職棒選手擊出的全壘打中有10%得助於比賽場地的高溫 。

換言之，本世紀末每個賽季的全壘打數，要比本世紀頭20年多出好幾百支。

近年來全壘打紀錄逐季上升，許多人認為應歸功於訓練方法改進和分析更加精準等因素，但這份刊載於美國氣象協會會刊的研究報告，提出了不同的解釋。

報告的領銜作者卡拉翰(Christopher Callahan)是達特茅斯學院研究氣象模型與衝擊的博士生。他從小在芝加哥小熊隊主場附近長大，從家裡走路就可到瑞格利球場(Wrigley Field)。

棒球迷卡拉翰很想知道，氣候變遷 對職棒賽有何影響。他告訴有線電視新聞網(CNN)，當他發現兩者關係密切且證據確鑿時，委實大吃一驚。「我可沒說全壘打都是因為氣候變遷，可是拿出資料，無論怎麼分析，結果都是一樣。」

氣溫有助打出長距離的球，道理很簡單：溫度愈高，空氣密度愈低。高溫時，空氣中的分子活力更強，四處擴散，分子間的空隙加大，阻力變小。打擊手在這種情況下擊出高飛球，球會飛得更遠，全壘打的機率自然更大。

報告共同作者，達特茅斯學院地理系助理教授曼欽(Justin Mankin)說，飛機也是同樣道理：噴射客機在3萬呎以上高空飛行，空氣密度較小，大幅節省燃料。

卡拉翰說，他老是聽物理學家和體育記者在揣測，氣溫上升和全壘打增加有絕對關係，「卻不曾有人真的坐下來，好好扒梳一下資料，證明給大家看。」

他分析10萬場大聯盟職棒賽22萬支安打的資料，和超乎正常季節的氣溫比對，發現高溫和全壘打「關係密切」：白天露天球場大太陽下，全壘打數大增，晚間或室內球場比賽時，全壘打較少。

就以瑞格利球場來說，如果全球平均氣溫比工業化前增加4℃(目前已比1800年代上升1.2℃)，小熊隊主場每季會增加15支全壘打。