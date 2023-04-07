大熊貓丫丫快回中國了 孟菲斯動物園將幫牠辦「告別派對」

中國旅美大熊貓即將返中。（中國藍新聞視頻截圖）

美國田納西州 孟菲斯動物園 2022年12月宣布，由於與中方的租借協議即將到期，中國旅美大熊貓「樂樂」和「丫丫」計畫在未來數月內返中。近日，孟菲斯動物園將為丫丫舉辦告別派對，「丫丫租借合同到期」等話題也陸續登上熱搜，有網民說，「我們心心念念的丫丫，這次終於要回來了！」

綜合媒體報導，2003年，按照「中國動物園協會與美國孟菲斯動物園關於合作開展大熊貓保護與研究的協議」約定，中方向美方孟菲斯提供兩隻大熊貓進行保護合作研究。2022年12月，孟菲斯動物園宣布，「樂樂」和「丫丫」計畫在未來數月內返回中國。

根據「協議」約定，2023年4月7日，兩隻大熊貓的租借期滿。

孟菲斯動物園發布消息稱，動物園將於4月8日舉辦中國展覽。邀請社會各界祝福丫丫旅途安全，並慶祝與中國動物園協會20年的合作。活動包括文化表演，簽署告別信等。孟菲斯動動物園提到，丫丫會在那裡待到月底。

根據「丫丫」和「樂樂 」美國相關證明材料的公示信息，牠們將從上海入境。北京 動物園工作人員稱，「丫丫」將直接在上海進行為期一個月的隔離檢疫。隔離檢疫結束後，才會啟程返回北京動物園。

丫丫回國後的居住和飼養環境也很受大家關注。中國動物園協會此前回應稱，北京動物園已從飼養場地、飼養方案、醫療保障、飼料供應等方面做好了迎接丫丫回家的各項準備工作。媒體報導，為了迎接丫丫回家，北京動物園已經準備了專門的飼養場地，配備了專門的飼養人員和獸醫人員，方便對丫丫進行專門的飼養和健康照顧，為丫丫準備了充足的飼料，促進其營養攝入。

世界動物保護協會科學家孫全輝表示，丫丫將滿23歲，從圈養大熊貓的平均壽命看，「丫丫」明顯已進入老年期。隨著年齡增長，它的消化能力、吸收能力等生理機能會不斷下降，所以在飲食方面要給它提供更易吸收和營養均衡的食物。另外，也要密切監測它的活動、體重、進食量等反映身體狀況的健康指標，及早發現異常情況並妥善處理。

近日，不少網友前往孟菲斯動物園看望丫丫，有細心的網友發現，丫丫的狀態越來越好了，胃口也不錯，還有網友稱，丫丫好像長肉了。