蔡英文晤麥卡錫重點1次看 中國又有哪些文攻武嚇？

蔡英文與麥卡錫5日在南加州會面。(美聯社)

中華民國總統蔡英文 與眾院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）周三（5日）在加州會面，雙方強調美台關係對於維持地區經濟自由、和平與穩定的重要性。這場「蔡麥會」是1979年台美斷交後，中華民國總統在美國進行的最高級別會晤。

不過，此舉同樣招致中國不滿，向美方重申台灣問題是「第一條不可跨越的紅線」，並揚言解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

以下是整理自中央社、彭博資訊、路透與各外電新聞關於這場歷史性會晤報導的重點：

Ｑ：歷史性意義何在？

這是自40多年前美國承認「一個中國」原則以來，台灣的總統第一次在美國領土上與美國眾院議長會面。由於眾院議長在美國政壇的地位排名，是僅次於總統與副總統的第三號人物，也就是說，這場「蔡麥會」是1979年台美斷交後，中華民國總統在美國進行的最高級別會晤。

儘管蔡英文與麥卡錫與近20位國會議員的會談過程不公開，但會談結束後，在超過200名美國及國際媒體聚焦下，雙方發表了公開談話，地點就選在雷根總統圖書館 、美國前總統雷根當年乘坐的空軍一號飛機前。

蔡英文與麥卡錫都沒有在公開談話中提及中國，儘管這次歷史性會面為已經緊張的中美關係帶來了新挑戰。

蔡英文與麥卡錫5日在根當年乘坐的空軍一號飛機前發表公開談話。(歐新社)

Ｑ：蔡英文說了什麼？

蔡英文同時引用了雷根和孔子的話，一方面表達捍衛自由民主的承諾，一方面強調美國的支持讓台灣不孤單。她提到雷根曾說：「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由」，也提到孔子所說的，「德不孤，必有鄰」。

蔡英文感謝美國國會在民主受到威脅時支持台灣，美國跨黨派國會領袖在百忙之中撥冗與會，堅定的支持讓台灣人民了解到沒有被孤立。她也代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案。

蔡英文說，她在與麥卡錫以及兩黨議員們交談時引用了雷根的話，「為了維護和平，我們必須變得強大」，同時在會中重申台灣捍衛和平的承諾。她與麥卡錫並肩站在一起時表示：「我想補充一點，我們站在一起的時候會更強大。」

來源：YouTube

蔡英文說：「和平與民主面臨著前所未有的挑戰，這不是秘密。」「台灣不孤立，我們不孤單」。

Ｑ：麥卡錫說了什麼？

在蔡英文發表約5分鐘談話之前，麥卡錫先對媒體談話約2分鐘。

麥卡錫表示：「我相信現在我們之間的紐帶比我一生中任何時候都更穩固」，「台灣人民和美國人民之間的友誼對自由世界具有深遠的重要性。這對維護經濟自由、和平和地區穩定至關重要。

「我們將履行我們的義務，並重申我們對共同價值觀的承諾，這些價值觀將所有美國人團結在一起。」

麥卡錫後來表示，美國必須繼續向台灣出售武器，同時加強雙方的經濟合作，尤其是貿易和技術領域。他稍後向彭博電視表示：「中國對於（美國）眾院議長能會見誰，無論是敵人或朋友，無權置喙。」

Ｑ：麥卡錫原先想訪台灣？

麥卡錫曾表示他希望訪台，但相較於親自訪台，他在加州與蔡英文會面被認為是一個可能挑釁性較小的替代方案。

彭博資訊報導，對麥卡錫而言，選擇和蔡英文在雷根圖書館會面本身就是一個讓步。應台灣政府要求，這位共和黨籍的眾院議長擱置了訪台計畫，至少在明年台灣總統選舉前不會出訪台灣。雖然一些共和黨議員要求他對中國採取更鷹派立場，但他對美中緊張局勢升級存在擔憂。

在蔡麥會後，麥卡錫說，他目前沒有訪問台灣的計畫，但也不排除日後赴台的可能性，只會帶著一個兩黨代表團前往。

Ｑ：支持者與反對者在現場的情況？

在蔡英文和麥卡錫抵達雷根圖書館停車場之前，數十名支持者們站在接近圖書館的入口，揮舞著支持台灣和香港的橫幅，用中文高呼「加油台灣」。

一名人士舉著標語，上面寫著針對中國領導人習近平的咒罵。

同樣靠近圖書館入口，但在牆後不太顯眼的是一群舉著中國國旗的親北京示威人士。當蔡英文的車隊抵達時，他們用中文高喊：「反對台獨！」

蔡英文和麥卡錫進入圖書館後，一架小型飛機拖著一條橫幅飛過圖書館，上面印著「一個中國！台灣是中國的一部分！」

Ｑ：中國的反應？採取哪些報復行動？

中國依舊採取同時文攻武嚇的模式。

中國外交部發言人就蔡英文「過境」美國一事發表談話，重申台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，強調針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

據台灣國防部消息，在蔡英文與麥卡錫會晤前，解放軍海軍「山東號」航空母艦編隊穿越巴士海峽，經台灣東南海域展開首次西太平洋航訓。國防部說，台灣的海軍和空軍以及陸基雷達系統正在密切關注。

另外，據中國央視報導，中國大型巡航救助船「海巡06」號率領一支海事執法艦艇編隊駛離福建海事局平潭海事監管基地，在台灣海峽中北部開啟巡查。台灣陸委會針對中國海事執法人員將對兩岸直航貨船、小三通客貨船實施現場檢查提出抗議。

一些分析人士預期，與去年8月時任美國眾院議長的裴洛西訪台時相比，預料中國這次的反應會溫和一些。

Ｑ：美國反應？

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）周三對記者表示，北京根本沒有理由對這件事採取嚴厲回應或過激反應，因為台灣總統過境美國或和美國議員會面並沒有不同尋常之處。

自1990年代以來，台灣所有在任總統都曾在前往其他目的地的途中經停美國。雖然多數人的訪問活動是在沒有引發緊張局勢加劇的情況下進行，但1995年時任總統李登輝在康乃爾大學的演講引發了「第三次台海危機」。