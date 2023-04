上月才宣布要「梅開五度」 92歲梅鐸傳取消婚約

今年92歲的福斯媒體帝國主席梅鐸 (Rupert Murdoch)3月20日宣布與66歲前舊金山警局牧師史密斯(Ann Lesley Smith)訂婚後,兩個星期後卻傳出兩人已取消婚約。

根據「浮華世界」(Vanity Fair)4日的報導,接近梅鐸的消息人士透露,兩人據稱準備在今夏完婚婚。但一名與梅鐸關係密切的消息人士稱,梅鐸對史密斯直言不諱的「福音派」觀點日益感到不安,兩人已取消婚約。

梅鐸的發言人拒絕評論。

Breaking: Rupert Murdoch and Ann Lesley Smith have abruptly called off their engagement. https://t.co/2optUsDGHK