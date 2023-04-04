上月才宣布要「梅開五度」 92歲梅鐸傳取消婚約

媒體大亨梅鐸3月才宣布準備第五次結婚，準新娘是前舊金山警局牧師史密斯。(Getty Images/臉書)

今年92歲的福斯媒體帝國主席梅鐸 (Rupert Murdoch)3月20日宣布與66歲前舊金山警局牧師史密斯(Ann Lesley Smith)訂婚後，兩個星期後卻傳出兩人已取消婚約。

根據「浮華世界」(Vanity Fair)4日的報導，接近梅鐸的消息人士透露，兩人據稱準備在今夏完婚婚。但一名與梅鐸關係密切的消息人士稱，梅鐸對史密斯直言不諱的「福音派」觀點日益感到不安，兩人已取消婚約。

梅鐸的發言人拒絕評論。

Breaking: Rupert Murdoch and Ann Lesley Smith have abruptly called off their engagement. https://t.co/2optUsDGHK — VANITY FAIR (@VanityFair) April 4, 2023

92歲的媒體大亨在去年8月與第四任妻子潔瑞‧霍爾(Jerry Hall)完成離婚手續後，在9月於加州 貝艾爾(Bel Air)葡萄園內邂逅了史密斯。梅鐸表示，兩人間聊得很來，於是他兩周後又打電話給她。二人隨即擦出愛火花。

梅鐸上個月才表示，因為自己有愛爾蘭血統，所以選在3月17日聖派翠克節，於紐約市 向史密斯求婚，他說：「我當時好緊張，我害怕墜入愛河 。但後來我明白，這會是最後一次了。最好是最後一次。我很幸福。」孰料卻傳出婚事告吹。

史密斯之前曾有過一段婚姻，丈夫是鄉村歌手契斯特史密斯(Chester Smith)，自從丈夫離世後守寡長達14年。