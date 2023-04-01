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洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

他用假名瘋狂捐精 550親骨肉遍布各國 孕媽好怕亂倫

TVBS新聞網／編輯陳昫蓁報導
荷蘭男狂捐精，親骨肉竟遍布丹麥、烏克蘭等國。（示意圖，路透)
荷蘭男狂捐精，親骨肉竟遍布丹麥、烏克蘭等國。（示意圖，路透)

許多夫妻都飽受不孕問題困擾，有不少人選擇借精受孕，但若是捐精太多，恐怕會涉及亂倫、近親繁殖等問題。荷蘭一位男子多年來不斷捐精，據信已有550位小孩因此誕生，不過他仍利用匿名持續，親骨肉竟遍布丹麥、烏克蘭等國。

依據荷蘭精子診所規定，為了預防近親結婚或亂倫情況，捐精者最多只能孕育25名小孩，或提供12名女子精子後就不得再捐。不過據每日郵報報導，41歲的喬納森梅傑（Jonathan Jacob Meijer）已在荷蘭捐精給10多家生育機構，直到數個家庭生下102名寶寶後才爆出來，也因此被列入黑名單。

但梅傑仍未收手，他轉向國外用假名及身分，不斷尋找不孕症夫妻或其他女子捐精，結果目前生下約550名跟他有血緣的小孩，甚至丹麥、烏克蘭等國都有他的小孩。其中一名不知情的荷蘭女子，2018年也接受梅傑的精子並產下孩子，得知事實後崩潰直呼：「如果知道他已經孕育超過100個小孩，根本不會選他。」

這名女子決定與荷蘭「好心捐贈基金會」（Donorkind Foundation）合作，將梅傑一狀告上法院，也希望能藉此處理掉所有梅傑的精子庫存，防止其他人再繼續使用受害。

捐精魔人「誕550名親骨肉」遍布各國　孕媽憂亂倫崩潰

TVBS新聞網

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