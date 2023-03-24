失智症診斷突破口 視網膜可反映腦細胞變化

阿茲海默症會導致失智，圖為鳯凰城阿茲海默研究所的研究人員，觀察患者腦部的變化。(美聯社)

眼睛不只是靈魂之窗，眼部視神經和視網膜能夠反映腦細胞的變化，可能是失智 症診斷的突破口。

佛州神經退化疾病研究所神經學家艾薩克森(Richard Isaacson)說，阿茲海默症 起自腦部的退化；失憶等症狀出現之前，腦部已先退化。如果醫生能在症狀初現甚至未現的時候，就斷定腦部有關細胞已開始退化，就可建議「潛在患者」趕緊控制「還來得及修正的風險因素」，如高血壓、高血脂、糖尿病。

醫學 界一直在找尋「及早診斷」阿茲海默症徵兆的方法，洛杉磯賽達西奈醫院(Cedars-Sinai)生物醫學教授科若紐哈瑪魏(Maya Koronyo-Hamaoui)領導的研究團隊仔細分析了86名失智患者捐贈的視網膜和腦部，研究目的是深入分析腦部蛋白質組成、分子與細胞結構的變化對阿茲海默症患者視網膜的影響，看看腦部的變化和認知功能的衰退，是否有相對應的關係。

結果發現，視網膜隨著腦部內嗅皮質和顳葉的改變而起變化。腦部這兩區域是主管記憶、導航、時間意識的指揮中心。

研究人員在14年當中，收集、比對了86位阿茲海默和輕度認知障礙患者捐贈的視網膜和腦部。研究人員接著把這些樣本拿來和認知能力正常、輕微障礙和阿茲海默症晚期的樣本作比較。

他們在發表於2月號神經生理學(Acta Neuropathologica)期刊的報告中說，阿茲海默症患者和早期認知能力衰退者腦中的β澱粉樣蛋白都明顯增多。有認知能力問題的人，小神經膠質或格子細胞則減少了80%。格子細胞的職責是修補、維護其他細胞，包括從腦部和視網膜清除β澱粉樣蛋白斑塊。

研究人員也發現不少發炎的標記，艾薩克森認為這可能也和失智情況惡化程度有關。