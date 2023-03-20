92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

92歲的媒體大亨梅鐸(左)20日在自己集團旗下的紐約郵報宣布將擔任五度新郎。(美聯社)

福斯媒體帝國主席梅鐸 (Rupert Murdoch)梅開五度，周一在自家旗下的紐約郵報(New York Post)公布，與66歲前舊金山警局牧師史密斯 (Ann Lesley Smith)訂婚；梅鐸表示害怕墜入愛河 ，因為知道這是最後一次了。

92歲的媒體大亨在去年8月與第四任妻子潔瑞‧霍爾(Jerry Hall)完成離婚手續後，在9月於加州 貝艾爾(Bel Air)葡萄園內邂逅了史密斯。梅鐸表示，兩人間聊得很來，於是他兩周後又打電話給她。二人隨即擦出愛火花。

92歲的媒體大亨梅鐸(左)20日在自己集團旗下的紐約郵報宣布將擔任五度新郎。圖為他和第四任妻子潔芮‧霍爾2019年2月參加奧斯卡金像獎頒獎典禮。(路透)

梅鐸表示，因為自己有愛爾蘭血統，所以選在3月17日聖派翠克節，於紐約市向史密斯求婚，他說：「我當時好緊張，我害怕墜入愛河 。但後來我明白，這會是最後一次了。最好是最後一次。我很幸福。」兩人預計在今年夏末舉行婚禮。

史密斯之前曾有過一段婚姻，丈夫是鄉村歌手契斯特史密斯(Chester Smith)，自從丈夫離世後守寡長達14年。

66歲的準新娘表示，她與梅鐸是因對媒體行業的共識而結下了不解之緣。「跟梅鐸一樣，我亡夫也是名商人。曾為當地報紙工作、開發廣播電台和電視台，幫助推廣環球電視台(Univision)。所以我會說梅鐸的語言。我們有相同的信念。」

梅鐸第一任妻子是曾任空姐的澳洲 模特兒派翠西亞‧布克(Patricia Booker)，兩人結婚11年，育有一女；第二任妻子是蘇格蘭出生記者安娜‧托夫(Anna Torv)，兩人結婚32年，並育有一女二子；第三任妻子是年齡相差38歲的電視台實習生鄧文迪，兩人結婚14年，育有兩女；第四任妻子則是前超級模特兒潔芮‧霍爾，兩人結婚六年。