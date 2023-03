國人預期壽命77.41歲 G7墊底、全球僅排第53名

最新調查顯示,美國人的預期壽命在G7墊底。圖為紐約市民到安養院探視親人。(美聯社)

根據牛津大學(University of Oxford)及倫敦衛生與熱帶醫學院(LSHTM)的調查,2020年美國人民的預期壽命為77.41歲,全球排名第53名,在七大工業國組織(G7 )所有成員國中墊底。

70年前,美國人民的預期壽命為68歲,世界排名第13,僅落後挪威、瑞典 、丹麥等國。

儘管美國現今的國民預期壽命比1950年多了十年,但與其他已開發國家相比,美國的進展陷入停滯狀態。英國 的進展也不盡理想,在聯合國200個國家中從第10名掉到第36名。

專家指出,預期壽命進步緩慢可能是健康不平等(health inequalities)加劇所致,導致較貧困的群體比富人更早死亡。

牛津大學和LSHTM的研究檢驗1952年至2021年期間全球的預期壽命排名,G7國家是該研究的關注重點。

結果發現,過去70年,美國在所有G7國家中表現最差,儘管自研究開始以來預期壽命增加,但相似國家的增幅更大。

1950年至2020年,英國的平均預期壽命從68.63歲增長為80.43歲,美國則從68.06歲增加至77.41歲。

兩國的進展遠落後於挪威、瑞典等國,挪威、瑞典的預期壽命分別是83.2歲和82.43歲。與此同時,日本也有顯著的成長,從全球第45名躍升至全球第三名。

研究作者表示英國排名下滑是數十年來的結果,包括1980年代期間與那之後擴大的貧富差距,LSHTM教授麥基(Martin McKee)說:「擴大的差距也代表不同社會群體間的預期壽命差異增加。」較貧窮群體預期壽命落後是近幾年英國整體預期壽命增長趨緩的其中一個原因。

牛津大學教授露西達.西亞姆(Lucinda Hiam)說:「排名顯示美國是唯一一個表現比英國糟糕的G7國家。」

她表示,短期來看,意味著政府面對嚴重的危機,然而,美國相對惡化的人口健康證明一切都不太好,「從歷史上來看這是嚴重政治與經濟問題的早期跡象」。

本研究結果發表於皇家醫學會期刊(Journal of the Royal Society of Medicine)。