我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

川普若遭起訴3懸念：上銬逮捕？是否保釋？遠距應訊？

國人預期壽命77.41歲 G7墊底、全球僅排第53名

編譯徐薏茹／綜合18日電
最新調查顯示，美國人的預期壽命在G7墊底。圖為紐約市民到安養院探視親人。(美聯社)
最新調查顯示，美國人的預期壽命在G7墊底。圖為紐約市民到安養院探視親人。(美聯社)

根據牛津大學(University of Oxford)及倫敦衛生與熱帶醫學院(LSHTM)的調查，2020年美國人民的預期壽命為77.41歲，全球排名第53名，在七大工業國組織(G7)所有成員國中墊底。

70年前，美國人民的預期壽命為68歲，世界排名第13，僅落後挪威、瑞典、丹麥等國。

儘管美國現今的國民預期壽命比1950年多了十年，但與其他已開發國家相比，美國的進展陷入停滯狀態。英國的進展也不盡理想，在聯合國200個國家中從第10名掉到第36名。

專家指出，預期壽命進步緩慢可能是健康不平等(health inequalities)加劇所致，導致較貧困的群體比富人更早死亡。

牛津大學和LSHTM的研究檢驗1952年至2021年期間全球的預期壽命排名，G7國家是該研究的關注重點。

結果發現，過去70年，美國在所有G7國家中表現最差，儘管自研究開始以來預期壽命增加，但相似國家的增幅更大。

1950年至2020年，英國的平均預期壽命從68.63歲增長為80.43歲，美國則從68.06歲增加至77.41歲。

兩國的進展遠落後於挪威、瑞典等國，挪威、瑞典的預期壽命分別是83.2歲和82.43歲。與此同時，日本也有顯著的成長，從全球第45名躍升至全球第三名。

研究作者表示英國排名下滑是數十年來的結果，包括1980年代期間與那之後擴大的貧富差距，LSHTM教授麥基(Martin McKee)說：「擴大的差距也代表不同社會群體間的預期壽命差異增加。」較貧窮群體預期壽命落後是近幾年英國整體預期壽命增長趨緩的其中一個原因。

牛津大學教授露西達．西亞姆(Lucinda Hiam)說：「排名顯示美國是唯一一個表現比英國糟糕的G7國家。」

她表示，短期來看，意味著政府面對嚴重的危機，然而，美國相對惡化的人口健康證明一切都不太好，「從歷史上來看這是嚴重政治與經濟問題的早期跡象」。

本研究結果發表於皇家醫學會期刊(Journal of the Royal Society of Medicine)。

英國 G7 瑞典

上一則

累了直接睡「床上懶人桌」好方便？網勸別買：脊椎殺手

延伸閱讀

美國中國信託銀行 實力雄厚 穩健經營

美國中國信託銀行 實力雄厚 穩健經營
衛報：為逃兵役逃到美國的俄羅斯人 被拜登政府悄悄遣返

衛報：為逃兵役逃到美國的俄羅斯人 被拜登政府悄悄遣返
新一代Switch何時出？任天堂美國總裁回應了

新一代Switch何時出？任天堂美國總裁回應了
TikTok執行長作證美國會前 母公司涉監視美記者

TikTok執行長作證美國會前 母公司涉監視美記者

熱門新聞

超模亞歷桑德拉安布羅休（左起）、杭特薛佛、艾蜜莉瑞特考斯基與劉雯，出席浮華世界奧斯卡後派對。(歐新社、路透、Getty Images)

視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

2023-03-13 20:44
英國跨國時裝、內衣、泳衣零售商「Pour Moi」近日公布了一份「全球最具吸引力的50國人」榜單。圖為示意圖。（取材自unsplash@naassomz1）

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

2023-03-11 20:13
洛蒂靠「裸體打掃」每小時薪水高達60元，家人朋友也都很贊同這份工作。示意圖。（取材自pexels）

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

2023-03-14 21:22
倉鼠越獄「囤糧爽活1個月」。（取材自微博）

倉鼠「越獄」躲在沙發築秘密基地 囤貓糧還自製小床

2023-03-14 20:59
首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊12日在頒獎典禮結束後於美國加州比佛利山莊參加典禮後的派對。(歐新社)

楊紫瓊拍「媽的多重宇宙」唯一要求：主角別叫Michelle

2023-03-13 21:21
丈夫離奇失蹤後，妻子在臥室壁櫥發現遺體。（取材自臉書）

伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」

2023-03-11 21:15

超人氣

更多 >
迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣