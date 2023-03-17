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148秒父女風景 12年從親暱到彆扭 日廣告惹哭全網

聯合新聞網／ 綜合報導
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。（視頻截圖）
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。（視頻截圖）

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰，從年幼的親密，到青春期的尷尬，再到成人後的體諒，成功刻畫親子之間的關係變化。有趣的是，這段廣告全景都是人工打造，還找來50位與主演神似的臨演，演出50人共乘的畫面。

日本鐵路「相鐵線」和「東急線」即將在3月18日直通營運，近期釋出紀念廣告，邀請到知名演員小田切讓和人氣偶像團體「櫻坂46」的成員山﨑天出演，廣告主題為「父親和女兒的風景」。

該廣告最初由父親牽著年幼的女兒，兩人坐在車廂內準備下車，女兒可愛的抱怨「好遠喔！」讓父親笑了一下，接著為女兒整理衣領。

隨即廣告鏡頭往前方車廂一路展開拍攝，紀錄父女12年來的相處變化，兩人的年紀逐漸增長，女兒從幼兒期進入青春期，父親則從青壯年的模樣逐漸轉變為白髮蒼蒼的樣貌，兩人的關係也從親暱轉為彆扭與尷尬，從一開始的繫圍巾、擦臉頰、摸摸頭，到後來女兒拒絕父親觸碰，忙著整理頭髮、講電話而無暇理會父親，甚至與父親起口角，兩人似乎漸行漸遠。

最後鏡頭拍攝到長大成人的女兒與父親一同搭車，車廂大門開啟，女兒目送父親下車，父親則說了一句「東京……好遠啊！」暗指女兒成人後即將離開自己，獨自前往東京，場景相當寂寞。

日本鐵路也公開廣告拍攝花絮影片，原來從頭到尾演員都沒有上車，而是在綠幕前拍攝，製作團隊找來50名神似主演模樣的臨演參與演出，並動用200位以上的工作人員搭景、運鏡等，場面非常壯觀。

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。（視頻截圖）
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。（視頻截圖）
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。（視頻截圖）
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。（視頻截圖）

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