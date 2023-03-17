我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

針對亞裔取締？紐約數百攤販示威 要求廢除法拉盛擺攤禁令

結婚6年妻子竟是親妹妹 男子發現事實超崩潰

聯合新聞網／ 即時報導
男子因為想捐腎給妻子而做HLA（人類白血球抗原）檢測，沒想到卻發現妻子是自己的親妹妹；圖為示意圖。（ingimage）
男子因為想捐腎給妻子而做HLA（人類白血球抗原）檢測，沒想到卻發現妻子是自己的親妹妹；圖為示意圖。（ingimage）

國外一名男子因為妻子生病，想檢驗看看自己是否能當器官捐贈者，沒想到卻意外發現妻子是自己失散多年的妹妹，讓他超級崩潰。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名男網友在論壇Reddit上發文，文中提到自己跟妻子結婚六年，現在有兩個小孩。妻子生完孩子沒多久就生了重病，需要進行腎臟移植術，但兩人問遍所有的親戚都找不到適合的器官捐贈者。

走投無路的男子為了救回妻子，決定自己去檢驗看看是否能當器官捐贈者，當時醫生請他做HLA（人類白血球抗原）檢測，他沒有多想就同意了。HLA是人類主要組織相容性複合體，與人類的免疫系統功能有關。檢測HLA是要確認患者能否對捐贈者的移植細胞產生反應，但這項檢測也常被用來做親子鑑定。

做完HLA後男子發現自己跟妻子的匹配度異常的高，是同對父母生下的匹配度為50%，兄弟姊妹的匹配度為0-100%，這才得知妻子是他的親妹妹。

男子說他是在八年前認識妻子，兩人就像一般情侶一樣交換電話、談戀愛、步入禮堂，沒想到妻子竟然會是自己的妹妹。他提到，因為他出生後兩分鐘就被現在的爸媽收養，所以他一直以來都不知道自己不是親生的。

不少網友留言鼓勵男子，有些網友認為既然都生了兩個孩子，文中看起來孩子也沒有什麼問題，不如就繼續照常經營家庭。另一名網友也說，既然家庭已經這麼長時間都正常運作，實在沒必要做出任何改變。還有一名網友表示，就把腎臟捐給妹妹，繼續做好爸媽的角色就好。

檢測 親子

上一則

經典賽／捷克三壘手重返正職會計師 收假上班蛋糕迎接

延伸閱讀

野花牌綠蜂膠品質為什麼被世界認可

野花牌綠蜂膠品質為什麼被世界認可
夫婦結婚6年育2子…妻一場重病 意外發現老公是親哥哥

夫婦結婚6年育2子…妻一場重病 意外發現老公是親哥哥
人工智能雙面刃

人工智能雙面刃
偷懶頌

偷懶頌

熱門新聞

英國跨國時裝、內衣、泳衣零售商「Pour Moi」近日公布了一份「全球最具吸引力的50國人」榜單。圖為示意圖。（取材自unsplash@naassomz1）

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

2023-03-11 20:13
洛蒂靠「裸體打掃」每小時薪水高達60元，家人朋友也都很贊同這份工作。示意圖。（取材自pexels）

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

2023-03-14 21:22
超模亞歷桑德拉安布羅休（左起）、杭特薛佛、艾蜜莉瑞特考斯基與劉雯，出席浮華世界奧斯卡後派對。(歐新社、路透、Getty Images)

視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

2023-03-13 20:44
墨西哥日前發生4名美國公民意外碰上販毒幫派槍戰，導致其中2人與1位墨國國民死亡、另外2人則遭綁架多日。據信要為此事負責的販毒集團發出了道歉信，還將5名成員交給當地執法人員。(取材自推特)

綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手

2023-03-10 12:45
首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊12日在頒獎典禮結束後於美國加州比佛利山莊參加典禮後的派對。(歐新社)

楊紫瓊拍「媽的多重宇宙」唯一要求：主角別叫Michelle

2023-03-13 21:21
倉鼠越獄「囤糧爽活1個月」。（取材自微博）

倉鼠「越獄」躲在沙發築秘密基地 囤貓糧還自製小床

2023-03-14 20:59

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？