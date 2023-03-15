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有望刷新紀錄…1998年喬丹球鞋 估400萬拍賣落槌

編譯陳韻涵／綜合15日電
職籃NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)在1998年總冠軍賽所穿的球鞋在蘇富比(Sotheby's)拍賣，估計可拍出高達400萬元的高價，刷破喬丹的個人拍賣品紀錄。(取自Sotheby's官網）
職籃NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)在1998年總冠軍賽所穿的球鞋在蘇富比(Sotheby's)拍賣，估計可拍出高達400萬元的高價，刷破喬丹的個人拍賣品紀錄。(取自Sotheby's官網）

「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan) 1998年穿著標誌性的黑底紅邊「飛人喬丹」(Air Jordan)13球鞋，在他的職籃(NBA)生涯最後一場總冠軍的第二場比賽中，帶領芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)奪冠；這雙戰靴4月上旬將在紐約蘇富比(Sotheby's)官網拍賣，估計可望以400萬元落槌，再次刷新球鞋拍賣紀錄。 

紐約蘇富比將於4月3日到11日透過官網開放競標。目前球鞋拍賣的高價紀錄於2021年締造，那是喬丹生涯初期所穿的一雙Nike Air Ships鞋款，當時以147萬元落槌，寫下單雙球鞋賣破100萬元的紀錄。

有線電視新聞網(CNN)報導，2023年適逢「喬丹年」(Jordan Year)，年分尾數剛好與喬丹當年的背號23一致。

今年1月，飛人喬丹與蘇富比合作拍賣13雙鞋，以茲紀念已故的布碌崙(布魯克林)饒舌歌手「The Notorious B.I.G.」(又名Biggie Smalls)，每雙鞋的落槌價都高於原估5000元的價值，最高價甚至超過3萬2000元。

去年，喬丹1998年冠軍賽首場球衣以1010萬元落槌，成為蘇富比賣出的最有價值的球員紀念品。

喬丹在公牛隊的最後一場賽事被稱作「最後一舞」(The Last Dance)並翻拍為Netflix(網飛)同名紀錄片，讓球迷們重當年喬丹三連霸的風采。

喬丹當年在賽前數周便(第二度)宣告退休，尼爾森(Nielsen)電視收視率數據顯示，公牛隊之後對上猶他爵士隊(Utah Jazz)的六場球賽成為NBA史上收視最佳的比賽；儘管喬丹2001年到2003年重回球場加盟華盛頓巫師(Washington Wizards)，但無緣總冠軍。

蘇富比街頭穿搭與現代收藏品主管瓦赫特(Brahm Wachter)在記者會上表示，「喬丹比賽穿過的服飾，一再證明那是市場上夢寐以求的優秀商品，從先前賣出的1998年冠軍賽首場球衣看來，『最後一舞』紀念品的規模與重要性都更大。」

蘇富比位於紐約的藝廊4月5日起將公開展示此次拍賣的喬丹紀念品，包括可望刷新拍賣紀錄的那雙傳奇球鞋「飛人喬丹13」。

喬丹 拍賣 NBA

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