哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

全球哪國人的外表最吸引人，一直令外界爭論不休；近日英國跨國時裝、內衣、泳衣零售商「Pour Moi」公布了一份「全球最具吸引力的50國人」（The 50 most attractive nationalities）榜單，結果印度 拿下第一，亞洲有12國擠進前50；不過大家普遍認為高顏值的南韓，則未入選名單。

根據每日郵報報導，「Pour Moi」的這項排名是根據美國社群網站「Reddit」上數千篇提到最吸引人國家的貼文而來，網站上凡是提到「吸引人、性感、美麗、英俊、好看、火辣」等詞彙都會被納入分析，最後根據貼文、評論、贊成的數量進行評分。

根據最終公布的名單，印度榮獲冠軍，是全球唯一得到超過2000積分的國家；2~10名則為美國、瑞典 、日本 、加拿大、巴西、法國、義大利、烏克蘭、丹麥。前50名的其他亞洲國家另有中國（16）、以色列（18）、土耳其（22）、黎巴嫩（25）、巴基斯坦（27）、菲律賓（33）、泰國（34）、越南（36）、沙烏地阿拉伯（43）、印尼（49）。

「全球最具吸引力男性」中，前10名依序為英國、印度、義大利、美國、瑞典、日本、法國、愛爾蘭、比利時、巴西。「全球最具吸引力女性」，前10名則為印度、日本、瑞典、波蘭、義大利、巴西、烏克蘭、法國、以色列、美國。

「Pour Moi」指出，「談到全球最吸引人的女性時，印度女性是Reddit用戶的首選；憑藉非常成功的寶萊塢電影場景，女性穿著華麗的服飾，妝容和髮型也十分吸睛，很容易理解為什麼印度女性會被冠上最吸引人的稱號。」

「前三名的日本和瑞典女性，都有自己獨特的外貌；日本女性通常擁有極其乾淨的外表，令全球時尚達人欽羨；瑞典女性則經常被拍到選擇更簡約的風格，通常搭配辨識度高金髮。」

「最吸引人的男性部分，英國在用戶名單中名列前茅，他們可能迷上經典時代劇「傲慢與偏見」（Pride & Prejudice），也可能被現代英國帥哥吸引。印度男性名列第二，無論是他們出眾的外貌，還是典型的家庭觀念都極具吸引力。」

「全球最高顏值50國」出爐！印度奪冠 亞洲12國入榜

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