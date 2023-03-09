地震不斷…阿拉斯加火山「休眠百年」後恐爆發 警戒提升

坦納加火山過去數周小規模地震加劇，可能預示火山即將噴發。（美聯社）

阿拉斯加州 一座休眠逾一世紀的偏遠火山過去數周小規模地震 加劇，可能預示火山即將噴發。

美聯社報導，由於地震活動趨於劇烈，阿拉斯加火山觀測所（Alaska Volcano Observatory）昨天晚間將坦納加火山（Tanaga Volcano）的警戒等級提升至警示狀態。

派駐阿拉斯加火山觀測所的美國地質調查所（U.S. Geological Survey）研究地球物理學家鮑爾 （John Power）說：「我們開始看到一連串地震發生，一個接著一個，每分鐘好幾次。」

他說，雖然數以百計的小型地震規模都不超過2.75，但全集中在這座火山山頂下方。

鮑爾指出：「這表示我們將看到這座火山蠢蠢欲動。」

「這是否會導致火山噴發，目前還無法論斷。但我們對此事的關切，足以讓我們著手提升警告等級。」

雖然地震頻繁令人憂心，但他說，很多時候，地震活動會在火山沒有噴發的情況下減弱。

坦納加火山在阿留申群島（Aleutians）西部的無人島上，位於安克拉治（Anchorage）西南方約2012公里處。

火山一旦噴發，飛機將受到最大威脅。阿留申群島位於飛機往返北美洲與亞洲之間的航線下方。

坦納加火山最後一次已知噴發年代為1914年，此前也曾在1700年代末期和1829年噴發過。