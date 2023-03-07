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41歲小學老師賣原味內褲、裸聊滿足男粉幻想 年賺7.5萬

聯合新聞網／即時報導
一名小學老師販售性感照片、原味內褲等，賺進年薪7.5萬美元。（取材自Instagram）
一名小學老師販售性感照片、原味內褲等，賺進年薪7.5萬美元。（取材自Instagram）

美國有一名小學老師，同時也身為單親媽媽，因經濟壓力之下，從去年暑假開始，受友人介紹之下接觸到成人網站「OnlyFans」，經校方發現後便被開除，不過她開始全職販售自己的性感照片、原味內褲，還有提供視訊裸聊，為她賺進年薪7.5萬美元。

據紐約郵報報導，41歲的朱瑞（Sarah Juree）身為單親媽媽，曾在印地安那州擔任小學老師，專業科目是科學與數學，並表示對於教書20年頗有熱忱，卻因當時薪資實在太低，必須想辦法另找兼差，直到去年暑假，她其中一位友人在Onlyfans上擔任模特兒，一個月收入1萬美元，經介紹之後朱瑞就決定也去試試看。

商業內幕指出，朱瑞2022年6月開始販售自己的性感照片、原味內褲，還有提供付費視訊聊天服務，不過短時間內就遭人向校方檢舉並開除，自此她改全心經營平台後，在前6個月就賺進5.8萬美元，至今總收入達7.5萬美元，比過去當老師的年薪還要高。

此外，她在OnlyFans上找到自己的「市場定位」，利用男粉絲對老師的幻想賺錢，給予粉絲「個人成績單」及評分，忠實粉絲還可以獲得「好寶寶貼紙」作為獎勵，然而每天送孩子上學後，就必須花大量時間回應粉絲留言、製作販售內容，一天至少要發布4次作品。

不過，她也透露工作背後的辛酸，需要自己包辦拍攝、剪輯，且收入不穩定，還要面對大量酸民批評身材有脂肪紋或妊娠紋等，她也強調會努力建立自信，不讓負評影響自己。

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