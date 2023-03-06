日垃圾站驚現1000萬現金 大量失主認領 理由荒謬爆笑

札幌市北區一家資源回收設施日前在廢紙回收垃圾中發現了1000萬日元現金。（YouTube 截圖）

日本 北海道一個回收站日前在垃圾中發現1000萬日元(約合7萬3500美元)，警察 搜尋失主時竟然有13人宣稱自己是主人。提出各種丟失理由，希望將錢據為己有。

據香港 01報導，日本北海道札幌市北區的資源回收設施員工1月30日在進行廢紙分類期間，發現與牛奶紙包裝等垃圾混在一起的1000萬現金。撿獲巨額現金的消息公開後，引來大量市民向警方查詢，自稱是現金的失主。

消息公開後1天已引來5名市民查詢，截至3月3日共有13名市民向警方查詢。其中9名提交失物報案表格。當中有自稱失主表示是患有老人癡呆的祖父母不小心把錢當成垃圾丟掉。亦有人指本來放在衣櫃中的1000萬日元不見了，懷疑自己不小心丟棄了。

不過亦有很多「失主」提出奇葩的報失陳述，希望能將錢據為己有。有男子稱現金是自己去北海道旅行期間丟失；也有人指自己不見了20萬日元，認為有可能混在那1000萬日元當中；另一名市民則指家中不見了數千萬，女兒以前住在札幌，懷疑是與她有關的人偷走現金後丟失的。最誇張的解釋是一名「失主」指有朋友問他是否丟了錢，於是便向警察查詢，但他自己不記得丟了錢…

札幌警方暫時仍未有證據特定13名「失主」中是否有現金的真正主人，若截至發現現金3個月後的4月30日還沒找到失主，1000萬日元依法就會歸札幌市所有。2022年北海道共有約7億日元（約合515萬美元）被撿到，最終成功回到主人身邊的有約4億7000萬日元（約合346萬美元）。