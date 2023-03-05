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「金牌拳手3」北美票房首映奪冠 「蟻人3」後繼無力

中新社／洛杉磯5日電
麥可B喬丹三度回歸演出「金牌拳手3」，透過IMAX攝影機直擊拳擊比賽的精采賽事。(圖:華納兄弟提供)
麥可B喬丹三度回歸演出「金牌拳手3」，透過IMAX攝影機直擊拳擊比賽的精采賽事。(圖:華納兄弟提供)

拳擊系列影片「金牌拳手3」（Creed III）首映飄紅，在最新一輪北美周末票房排名中輕鬆奪魁。

據票房統計網站boxofficemojo3月5日發佈的電影市場數據，31部影片北美周末票房（3日至5日）約得1.15億元，與前一周末相比上漲約23%。 3日亮相的「金牌拳手3」首映周末票房進帳約5866萬元，佔該統計周期北美票房半壁江山。加上海外市場，這部運動劇情片迄今總票房已達1億元。

美國影星麥可.B.喬丹主演的拳擊系列電影「金牌拳手」2015年面世，2018年推出第二部，前兩部影片票房分別超過1.73億和2.14億元。此次時隔4年多推出的第三部，由麥可.B.喬丹繼續主演並首次執導。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分74、爛番茄新鮮度87%，CinemaScore打分為A－。雖不及第一部的口碑，但「金牌拳手3」的前三項評價數據均超越第二部。有觀眾稱，該片劇情簡單，好在視覺效果和配樂都張力十足。

麥可B喬丹(右)與泰莎湯普森在「金牌拳手3」再度合作。(圖:華納兄弟提供)
麥可B喬丹(右)與泰莎湯普森在「金牌拳手3」再度合作。(圖:華納兄弟提供)

在新片衝擊下，「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）第三個上映周末票房環比下跌約61%，以約1247萬元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前，這部漫威科幻懸疑動作片的北美累計票房約1.87億元，加上海外市場，迄今總票房超過4.19億元。

「熊蓋毒」（Cocaine Bear）緊隨其後，以約1102萬元周末票房、約52%環比跌幅，從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。這部限制級驚悚喜劇片迄今總票房約5201萬元，近八成來自北美地區。

「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）則以約358萬元周末票房，從上期榜單第4名降至本輪排名第6位。這部已連映12周的奇幻動作片在北美已累計收獲約6.7億元，迄今全球票房約22.82億元。

與「金牌拳手3」同日上映的另一部新片「玩命特攻：武演行動」（Operation Fortune: Ruse deguerre），以約316萬元首映周末票房躋身榜單第7位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分51、爛番茄新鮮度52%，CinemaScore打分為B＋。

電影 喬丹 漫威

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