「金牌拳手3」北美票房首映奪冠 「蟻人3」後繼無力

麥可B喬丹三度回歸演出「金牌拳手3」,透過IMAX攝影機直擊拳擊比賽的精采賽事。(圖:華納兄弟提供)

拳擊系列影片「金牌拳手3」(Creed III)首映飄紅,在最新一輪北美周末票房排名中輕鬆奪魁。

據票房統計網站boxofficemojo3月5日發佈的電影 市場數據,31部影片北美周末票房(3日至5日)約得1.15億元,與前一周末相比上漲約23%。 3日亮相的「金牌拳手3」首映周末票房進帳約5866萬元,佔該統計周期北美票房半壁江山。加上海外市場,這部運動劇情片迄今總票房已達1億元。

美國影星麥可.B.喬丹 主演的拳擊系列電影「金牌拳手」2015年面世,2018年推出第二部,前兩部影片票房分別超過1.73億和2.14億元。此次時隔4年多推出的第三部,由麥可.B.喬丹繼續主演並首次執導。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分74、爛番茄新鮮度87%,CinemaScore打分為A-。雖不及第一部的口碑,但「金牌拳手3」的前三項評價數據均超越第二部。有觀眾稱,該片劇情簡單,好在視覺效果和配樂都張力十足。

麥可B喬丹(右)與泰莎湯普森在「金牌拳手3」再度合作。(圖:華納兄弟提供)

在新片衝擊下,「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)第三個上映周末票房環比下跌約61%,以約1247萬元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前,這部漫威 科幻懸疑動作片的北美累計票房約1.87億元,加上海外市場,迄今總票房超過4.19億元。

「熊蓋毒」(Cocaine Bear)緊隨其後,以約1102萬元周末票房、約52%環比跌幅,從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。這部限制級驚悚喜劇片迄今總票房約5201萬元,近八成來自北美地區。

「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)則以約358萬元周末票房,從上期榜單第4名降至本輪排名第6位。這部已連映12周的奇幻動作片在北美已累計收獲約6.7億元,迄今全球票房約22.82億元。

與「金牌拳手3」同日上映的另一部新片「玩命特攻:武演行動」(Operation Fortune: Ruse deguerre),以約316萬元首映周末票房躋身榜單第7位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分51、爛番茄新鮮度52%,CinemaScore打分為B+。