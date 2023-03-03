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日本地下偶像大尺度「寵粉」 雙腿交纏頭部惹議

聯合新聞網／ 即時報導
地下偶像的見面會上，一名穿著短裙的少女偶像正在與粉絲合影，用雙腳緊夾男粉絲的頭。（取材自推特）
地下偶像的見面會上，一名穿著短裙的少女偶像正在與粉絲合影，用雙腳緊夾男粉絲的頭。（取材自推特）

日本地下偶像擁有其特殊的文化，這些非主流的偶像通常沒有和經紀公司簽約，也不會出現在主流媒體上，而是以本地活動為主，透過見面會、劇場表演、與粉絲合影等互動賺取收入；也因為他們不像一般藝人、明星那麼有「距離感」，讓地下偶像受到許多粉絲擁護。不過近日，一位地下偶像與粉絲「互動過度」的影片在推特上瘋傳，影片中女偶像用雙腿纏繞男粉絲的頭部，粉絲還不時露出陶醉的表情，讓網友忍不住批評，兩人的舉動敗壞了地下偶像的聲譽。

近日一則影片在推特上瘋傳，根據「Livedoor」的報導，影片發生在地下偶像的見面會，一名穿著短裙的少女偶像正在與粉絲合影。只見影片中，女偶像用雙腿「夾著」男粉絲的頭，在旁人起鬨「夾的不夠緊」後，她便調整姿勢，用雙腳將男粉絲的頭纏得更緊。另一個角度的影片也可以看到，身材壯碩的男粉絲伸出手移動女偶像的雙腿，看起來十分陶醉，少女偶像也比著「耶」、露出可愛的笑容，用拍立得拍下這個瞬間。

來源：推特

但這段「大尺度」的互動影片引來了許多罵聲，不少真心喜歡「地下偶像」文化的粉絲感到不滿，網友也紛紛議論，「地下偶像的見面會太黑了」、「到底在幹嘛」、「他們兩個都病了吧」、「如果我女兒這樣做我會哭…」、「根本是以見面會的名義進行身體接觸的地方」；有網友表示，雖然不確定這次的合影要花多少錢，不過一般拍照的價格會落在1000-1500日元（約7.3-11美元）左右。

不過這些「大尺度」的舉動似乎不是個例，tiktok推特上也出現許多少女偶像坐在粉絲大腿、親密互動的影片。雖然「地下偶像」這個文化在日本十分流行，但若是發展不好，沒有辦法從「地下」躍上「主流」，也有可能成為落入「拍AV」、當「傳播妹」等下場。

推特 日本 劇場

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