瓶子滾進動物園池塘 猩猩秒化身「生活智慧王」 神救援畫面驚呆遊客

美國女子卡宵娜日前帶兒子跟另一位友人到加州洛杉磯動物園遊玩，但兒子不慎把瓶子掉到地上。瓶子隨後滾進了猩猩展區的池塘，一隻非常聰明的猩猩用牛皮紙就地做出鉤子，並成功把瓶子撈起。（美聯社 & Storyful / CaShawna Wright）

Storyful與Yahoo Life報導，美國一位媽媽日前帶著1歲兒子跟另一位同為母親的友人到加州洛杉磯動物園 （Los Angeles Zoo）遊玩時，意外幫助一隻非常聰明的猩猩在社群媒體 一夕爆紅。

這起事件發生在2月17日，當事人卡宵娜（CaShawna Wright）表示，這是她的兒子克魯斯（Cruse）頭一次到動物園，友人則同樣帶著年幼的孩子。兩人一整天都在用嬰兒車推著自家孩子遊覽，雖然在行程接近尾聲時一度找不到離開的路，但後來決定看過猩猩後再出園。

影片來源：聯合新聞網

卡宵娜一行人很快就找到了紅毛猩猩的展區，猩猩們正在交配（humping）的場面則立刻抓住了他們的注意力。雖然在動物世界親眼目睹此事並不稀奇，卻已經足以讓卡宵娜分心，克魯斯也因為看到猩猩太過興奮，導致手上的瓶子掉到地上。這個瓶子落地後彈起，並且滾進了距離圍籬只有幾英尺遠的水池，而一隻猩猩當時剛好就在另一邊張望。

卡宵娜的朋友立刻聯繫動物園管理部門，遊客們則繼續看猩猩著迷地觀察著克魯斯的瓶子。卡宵娜表示，「我沒料到接下來會發生什麼事情」，隨後拿出手機記錄整個過程，「我在腦袋裡想著，我的天啊，這是我爸會喜歡看到的東西」。雖然她的爸爸6個月前去世了，但卡宵娜還是開始錄影。

根據卡宵娜轉述，猩猩先拍打水池，然後轉身離開，再帶著一條長長的牛皮紙回來。從她事後上傳TikTok 的影像可見，猩猩先把牛皮紙伸出圍籬的空隙，接著做出一個簡易的鉤子，再經過一番努力，成功將瓶子帶到了靠近牠們的池塘邊。就在猩猩抓起瓶子、抱進懷裡跟喝著裡面的蘋果汁時，遊客們紛紛爆出笑聲跟掌聲，而猩猩似乎受到了鼓勵，還舉起瓶子跟遊客們炫耀。

據報導，動物園管理部門隨後派了管理員前來取走瓶子，猩猩按規定接受觀察後沒有生病或出現別的不舒服。卡宵娜的影片則在TikTok爆紅，據報瀏覽次數達2240萬、超過2百萬網友點讚跟近2.5萬則留言。她告訴記者，「我隔天早上醒來時，看到影片即將到達3百萬次瀏覽，感覺就像，OK，老爸，謝囉」。