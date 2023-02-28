愛心爆棚 男子發現青蛙住自家護欄 給牠建了豪華屋
TikTok上一男子在自家室外的中空護欄發現一隻青蛙入住，突發奇想給牠造了一個小房子，後來根據蛙的需求越造越豪華，最終蛙還在該男子護欄上開枝散葉。
這個在短影音平台TikTok爆紅的系列視頻，讓原po短時間內瘋狂漲粉，短短六個月時間已經漲到55萬粉絲。
@unknowndazza
The Full Frod Story! It’s been a crazy journey from 0 to 60k people of Frodrick! Appreciate your ideas and support☺️ #Frodrick #startedfromthebottomnowwehere #FrodHouse♬ Enemy feat. J.I.D. (from the series Arcane League of Legends) - Imagine Dragons
這個在TikTok上用戶名叫@unknowndazza的男子，建蛙居超級用心，先電腦上先畫出設計，再3D打印，還持續根據青蛙的需求給它補充豪華房屋部件，包括加了泳池、盆栽、防止被捕食者吃掉的緊急洞穴等。後來這個單身青蛙成功吸引到伴侶，生了一鍋小蝌蚪，也讓男子後院的蛙居規模越建越大。
許多看過視頻的網友評論，這「真是本周看過的最有愛心的故事了。」
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