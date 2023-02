影／南韓外交官大跳印度洗腦神曲 釣出莫迪本尊

南韓 駐印度大使館 的館員大跳印度洗腦神曲,並把影片發布在社群網站上,不到一天瀏覽次數突破120萬次,甚至釣出印度總理莫迪(Narendra Modi)本尊發表評論。

昨晚8時左右,南韓駐印度大使館在推特發布53秒影片,南韓駐印度大使張在福(Chang Jae Bok)、外交官及大使館雇員分別穿著現代、傳統服裝及跆拳道道服,在大使館及南韓文化中心大跳Naatu Naatu踢腳舞。

𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐑𝐑𝐑 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 - 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚



Do you know Naatu?



We are happy to share with you the Korean Embassy's Naatu Naatu dance cover. See the Korean Ambassador Chang Jae-bok along with the embassy staff Naatu Naatu!! pic.twitter.com/r2GQgN9fwC