影／南韓外交官大跳印度洗腦神曲 釣出莫迪本尊

南韓駐印度大使張在福、外交官及大使館雇員分別穿著現代、傳統服裝及跆拳道道服，在大使館及南韓文化中心大跳Naatu Naatu踢腳舞。（取材自南韓駐印度大使館推特）

南韓 駐印度大使館 的館員大跳印度洗腦神曲，並把影片發布在社群網站上，不到一天瀏覽次數突破120萬次，甚至釣出印度總理莫迪（Narendra Modi）本尊發表評論。

昨晚8時左右，南韓駐印度大使館在推特發布53秒影片，南韓駐印度大使張在福（Chang Jae Bok）、外交官及大使館雇員分別穿著現代、傳統服裝及跆拳道道服，在大使館及南韓文化中心大跳Naatu Naatu踢腳舞。

𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐑𝐑𝐑 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 - 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚



Do you know Naatu?



We are happy to share with you the Korean Embassy's Naatu Naatu dance cover. See the Korean Ambassador Chang Jae-bok along with the embassy staff Naatu Naatu!! pic.twitter.com/r2GQgN9fwC — Korea Embassy India (@RokEmbIndia) February 25, 2023

影片後段，南韓大使館走寶萊塢電影風，動員大約30人尬舞。

Naatu Naatu在印度方言德拉古語（Telugu）中，是「舞舞」的意思。這動感十足的歌曲，是2022年上映的德拉古語史詩動作片「雙雄起義」（RRR）的主題曲。

影片截至印度時間今天下午1時30分，已吸引120萬次的瀏覽，3400多人轉發，賺到1萬8000個「讚」。許多印度網友留友表示「驚艷」，也有人希望看到南韓大使館推出更多跳印度舞的影片。

印度總理莫迪今天上午在他的官方推特上轉發這則影片，並留言說：「精力充沛且可敬的團隊努力。」