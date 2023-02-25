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AI美女「以假亂真」太辣 網友鼻血直流：網美準備失業

聯合新聞網／即時報導
有日本創作者利用AI生成許多美女寫真照。（取材自推特）
有日本創作者利用AI生成許多美女寫真照。（取材自推特）

近期AI人工智慧、AI繪圖成為熱門話題，不少人擔心未來自己的職業是否會消失，近日有日本創作者利用AI生成美女寫真照，引發網友熱議，還有人大嘆「小模、網美準備失業了」。

推特帳號@TASUKU2023的頁面上相當養眼，充滿各類型「AI正妹」，推主也在個人資訊欄中寫道，帳號出現的人物都是由AI產生，自己是Chilloutmix、Sunshinemix、Sunlightmix的模組作者。還有網友在PTT上發文直呼，「看來又是一個頂級『咒術師』」，更好奇「不知道以後會不會有AI模特兒寫真書」。

許多網友紛紛讚嘆「好香」，「以後用AI生成，品質快又好」、「比修圖的真人還更像真人」、「現在AI的仿真寫真，真的是大大的符合我的喜好」、「就等沈浸式VR的發展」，還有人嘆「小模、網美準備失業了」；其他人指出，「這跟現實照PS過的相比能以假亂真了」、「偶像寫真還要建基於偶像本身的名氣上」。

不過，也有人認為，「有種過度使用修圖軟體的感覺」、「其實現在都還在摸索階段啦，以後會有什麼運用還不知道」、「雖然看得出來不自然，不過反正很多網美發的圖也是修過的」、「有像真人照濾鏡修過頭的感覺了」、「假的越修越真，真的越修越假」、「取代模特兒還有一個問題，要怎麼把想宣傳的東西套進去，內衣、內褲、髮型，甚至於化妝品」。

AI 人工智慧 推特

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